Служба безопасности Украины объявила в государственный розыск пророссийского блогера Анатолия Шария. Он уже второй раз за последнюю неделю не явился на допрос.

Все разговоры о том, что Шарий только занимается дезинформацией, антиукраинской пропагандой – это недостаточное объяснение. Такое мнение в эфире высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Угроза национальной безопасности

По его словам, безусловно блогер выполняет большую оперативную работу. Ведь создание партии, фактически захват власти через соответствующие процедуры, является угрозой национальной безопасности.

В Литве есть гораздо больше возможностей для задержания и передачи Шария в руки украинских правоохранительных органов,

– отметил Фейгин.

Он отметил, что Шарий имел до 17 января 2020 года убежище, которое ему предоставила Литва, а не Испания. А 2 убежища он иметь не может.

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Сейчас Литва, как отметил эксперт, может вызвать блогера к себе для того, чтобы решить вопрос о миграционной службе, которая занимается статусом Шария.

Задержание в Нидерландах

Российский правозащитник отметил, что в 2015 году Шария уже задерживали в Нидерландах на несколько дней. Но благодаря его сестре, его не передали в Украину. Она предоставила документ, который обеспечил ему проживание в Нидерландах.

Сейчас есть уникальная возможность благодаря Зеленскому и помощи европейских и американских органов, чтобы завершить эту историю,

– также сказал Фейгин.

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