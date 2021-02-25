Есть возможность задержать Шария в Литве, – Фейгин
Служба безопасности Украины объявила в государственный розыск пророссийского блогера Анатолия Шария. Он уже второй раз за последнюю неделю не явился на допрос.
Источник:24 канал
Все разговоры о том, что Шарий только занимается дезинформацией, антиукраинской пропагандой – это недостаточное объяснение. Такое мнение в эфире высказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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Угроза национальной безопасности
По его словам, безусловно блогер выполняет большую оперативную работу. Ведь создание партии, фактически захват власти через соответствующие процедуры, является угрозой национальной безопасности.
В Литве есть гораздо больше возможностей для задержания и передачи Шария в руки украинских правоохранительных органов,
– отметил Фейгин.
Он отметил, что Шарий имел до 17 января 2020 года убежище, которое ему предоставила Литва, а не Испания. А 2 убежища он иметь не может.
Российский защитник рассказал о деле Шария: смотрите видео
Сейчас Литва, как отметил эксперт, может вызвать блогера к себе для того, чтобы решить вопрос о миграционной службе, которая занимается статусом Шария.
Задержание в Нидерландах
Российский правозащитник отметил, что в 2015 году Шария уже задерживали в Нидерландах на несколько дней. Но благодаря его сестре, его не передали в Украину. Она предоставила документ, который обеспечил ему проживание в Нидерландах.
Сейчас есть уникальная возможность благодаря Зеленскому и помощи европейских и американских органов, чтобы завершить эту историю,
– также сказал Фейгин.
Что известно о деле Анатолия Шария: коротко
- Служба безопасности Украины объявила 16 февраля о подозрении Анатолию Шарию. В СБУ отметили, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.
- В то же время блогер опроверг эту информацию и заявил, что подозрение и повестку о вызове на допрос он якобы не получал.
- Также Шарий убежден, что все дела против него являются политическими.
- Его должны были объявить в розыск, если бы он не явился на допрос в СБУ 22 февраля.
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