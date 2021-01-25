По состоянию на 2021 год угроза российского вторжения в Украину остается. В частности, страна-агрессор может напасть со стороны оккупированного Крыма.

Россия проводит активную политику милитаризации населения в Крыму. Об этом заявили в СБУ, сообщает "Радио Свобода". Актуально Все усложнится: Кулеба объяснил, почему деоккупацию Крыма и Донбасса надо рассматривать отдельно Что еще говорят в СБУ Россия активно усиливает группировку своих вооруженных сил, а также наступательный потенциал.

Страна-агрессор регулярно проводит военные учения вблизи границы с Украиной.

Процесс милитаризации крымских городов становится все активнее. Обратите внимание! В сентябре 2020 года СБУ сообщила о контрдиверсионных тренировках на террористически уязвимых объектах Херсонщины. Что говорят правозащитники Россия проводит активную милитаризацию среди детей и подростков.

Детям из детского сада прививают, что они должны с оружием защищать Россию.

Кроме того, в школах занимаются активной пропагандой служения в российской армии.

Это является позорным нарушением прав детей.