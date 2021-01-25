Есть угроза российского вторжения, в частности из Крыма, – СБУ
По состоянию на 2021 год угроза российского вторжения в Украину остается. В частности, страна-агрессор может напасть со стороны оккупированного Крыма.
Россия проводит активную политику милитаризации населения в Крыму. Об этом заявили в СБУ, сообщает "Радио Свобода".
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Что еще говорят в СБУ
- Россия активно усиливает группировку своих вооруженных сил, а также наступательный потенциал.
- Страна-агрессор регулярно проводит военные учения вблизи границы с Украиной.
- Процесс милитаризации крымских городов становится все активнее.
Что говорят правозащитники
- Россия проводит активную милитаризацию среди детей и подростков.
- Детям из детского сада прививают, что они должны с оружием защищать Россию.
- Кроме того, в школах занимаются активной пропагандой служения в российской армии.
- Это является позорным нарушением прав детей.
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