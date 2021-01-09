Все любят праздновать так, чтобы стол ломился от яств и выпивки. Утром чувствуем и понимаем, что произошла интоксикация, то есть, отравление организма.

В очередной раз после праздников обещаем – больше пить и переедать не будем, но проходит несколько дней или приближается праздник, и все начинается снова. Главные мифы об алкоголе опровергали эксперты в программе "Осторожно, миф!" на 24 канале.

В предыдущей программе Какого цвета снег на самом деле: неожиданные факты, о которых вы еще не знали

Миф 1. Алкоголь придает сил

Диетологи говорят, что алкоголь на самом деле отнимает силы и дает временное ощущение счастья, энергии и вседозволенности. Если регулярно употреблять алкоголь, то уменьшается гормон счастья – дофамин.

Также его очень трудно выводить из организма. Еще идет нагрузка на сердце и сосуды, а от токсинов потом непросто избавиться.

Соответственно, если мы пьем алкоголь, то на утро это не увеличенная доза воды в организме, а немного жира. Это вредит сердцу. А алкоголь выводится из организма долго – нужно примерно 21 день, чтобы очиститься,

– рассказала владелица фитнес-студии Катя Кручок.

Миф 2. Водка без пива – деньги на ветер

В принципе, смешивать любой алкоголь – не очень полезно. Врачи говорят, если человек и выбрал для себя выпить спиртной напиток, то безусловно его не надо менять, поскольку страдать психика будет еще больше. Поэтому в чистом виде и в небольшом количестве алкоголь менее вреден, чем в сочетании со сладкими газированными напитками.

"Прежде всего – это удар по печени, особенно, если мы смешиваем различные виды алкоголя или добавляем сладкий или газированный напиток, тогда это затрагивает и поджелудочную. То есть виски с колой действительно вредит организму", – отметила врач-диетолог Карина Дейнеко.



Не смешивайте алкоголь / Фото Unsplash

А пиво вредит еще и талии, как женской, так и мужской. К тому же мужчинам вредят различные виды эстрогенов, поэтому пиво, к сожалению, более "женский" напиток.

Миф 3. Шампанское – это традиция. Немного можно и ребенку

Под действием алкоголя молодой организм не развивается. Поэтому несовершеннолетним даже пробовать его – запрещается.

Алкогольная зависимость в зрелой личности формируется в течение 5 – 10 лет. У подростка – незрелой личности – достаточно лишь полгода, а алкоголизм злокачественный, протекает всегда тяжело. Это может закончиться летальностью или тяжелыми физическими нарушениями,

– рассказал врач-психиатр Владислав Сова.

Миф 4. Рассол и холодный душ спасут при похмелье

Рассолом вы только продлите свою алкогольную интоксикацию, поскольку там содержится много соли. Так вы воду в организме только задержите. Лучше просто пить много жидкости, желательно, чтобы это были различные минеральные воды или ягодные морсы. Они будут помогать выводить из организма распады алкоголя.

Миф 5. Сытная жирная пища помогает медленнее опьянеть

Если мешать многие виды продуктов, в том числе и жирную пищу, то идет нагрузка на органы пищеварения и желчный пузырь. Также избыток железа, которое есть в мясе, ускоряет старение и вызывает гемохроматоз, что увеличивает риски заболевания печени и вызывает рак.

Поэтому сочетание алкоголя и шашлыка из свинины – это бомба замедленного действия для мужчин. У женщин уровень железа намного ниже, поэтому это будет вредно, но не критично,

– рассказала Кручок.

Специалисты советуют сразу накладывать на тарелку ту порцию, которую можем съесть за раз. В противном случае – если постоянно докладывать блюда – тарелка выглядит постоянно пустой, поэтому можно "заработать" и пищевое отравление.



Не налегайте на жирную пищу / Фото Unsplash

Советы от специалистов

► Если вы и превышаете дозировки, то помните, что перерыв между употреблением алкоголя должен быть хотя бы 4 – 6 дней.

► Правильно закусывайте. Жирная пища будет вредить поджелудочной, это касается и тортов. Наиболее безопасными закусками будут легкие белки – рыба, морепродукты, яйца. Если же хочется мяса – то выбирайте филе птицы, но без кожи.

► И помните, что удовольствие от жизни можно получать и трезвым.