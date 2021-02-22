В зоне проведения Операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой. Никаких признаков создания наступательных группировок противника украинские военные не обнаружили.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак. По его словам, никакие резкие изменения в районе боевых действий на Донбассе не происходят.

Важно На Донбассе погиб украинский воин, его побратим получил ранение

Что еще заявил Хомчак

Главнокомандующий ВСУ отметил, что длятся 211-е сутки режима полного и всеобъемлющего прекращения огня (ввели 27 июля 2020 года – 24 канал). Правда, его придерживаются преимущественно только украинские военные. Зато боевики на Донбассе выполняют договоренности не в полной мере.

Украинские военнослужащие в районе ООС находятся на устойчивых позициях, строго придерживаются принятых договоренностей и норм международного гуманитарного права, особенно относительно гарантий безопасности для мирного населения и для поддержания или восстановления инфраструктуры с обеих сторон,

– заявил Хомчак.

По его словам, провокационные обстрелы украинских позиций и населенных пунктов оккупанты осуществляют, как правило, во время заседаний Трехсторонней контактной группы, а ныне – после решений СНБО относительно наложения санкций на определенных лиц и фирмы.

"Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными силами населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения и дискредитацию ОС", – отметил он.

В то же время главнокомандующий подчеркнул, что подразделения Объединенных сил всегда готовы к открытию ответного огня, если есть угроза их жизни или здоровью. Также, когда речь идет о "сдерживании противника от ведения любых активных действий".

Обратите внимание! С начала 2021 года оккупанты все чаще начали стрелять прицельно по украинским позициям. Сперва было много раненых, а потом начались и жертвы. За январь – февраль на Донбассе уже погибли 11 украинских защитников. Из-за обострений на передовую ездили Владимир Зеленский и Руслан Хомчак. Также созвали срочные заседания ТКГ.



Подробнее с ситуацией на Донбассе в 2021 году можете ознакомиться по этой ссылке.