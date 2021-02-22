Украинской военные готовы дать ответ боевикам: есть ли сейчас признаки наступления
В зоне проведения Операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой. Никаких признаков создания наступательных группировок противника украинские военные не обнаружили.
Источник:Укринформ
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак. По его словам, никакие резкие изменения в районе боевых действий на Донбассе не происходят.
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Что еще заявил Хомчак
Главнокомандующий ВСУ отметил, что длятся 211-е сутки режима полного и всеобъемлющего прекращения огня (ввели 27 июля 2020 года – 24 канал). Правда, его придерживаются преимущественно только украинские военные. Зато боевики на Донбассе выполняют договоренности не в полной мере.
Украинские военнослужащие в районе ООС находятся на устойчивых позициях, строго придерживаются принятых договоренностей и норм международного гуманитарного права, особенно относительно гарантий безопасности для мирного населения и для поддержания или восстановления инфраструктуры с обеих сторон,
– заявил Хомчак.
По его словам, провокационные обстрелы украинских позиций и населенных пунктов оккупанты осуществляют, как правило, во время заседаний Трехсторонней контактной группы, а ныне – после решений СНБО относительно наложения санкций на определенных лиц и фирмы.
"Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными силами населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения и дискредитацию ОС", – отметил он.
В то же время главнокомандующий подчеркнул, что подразделения Объединенных сил всегда готовы к открытию ответного огня, если есть угроза их жизни или здоровью. Также, когда речь идет о "сдерживании противника от ведения любых активных действий".
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