Есть ли основания для отстранения Тупицкого: ответ нардепа
Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис генерального прокурора. Ему должны были вручить подозрение о причастности к судейскому мошенничеству и получении взяток по делу о завладении имуществом завода в Зугрэсе Донецкой области.
Генпрокуратура в рамках уголовно-процессуального кодекса отреагировала на неявку председателя КС в Офис генпрокуратуры. Об этом в эфире 24 канала сообщила нардепка фракции "Слуги народа", представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.
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Какие основания для увольнения
По ее словам, возможность отстранения Тупицкого предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом 154 статьей третьим пунктом. Там говорится о том, что если человек назначается на должность президентом, то к нему может быть направлено ходатайство прокурора о его отстранении.
На специальном пленарном заседании Конституционного Суда такое ходатайство должны рассмотреть в любом случае,
– отметила Совгиря.
Она отметила, что президент должен обратиться в КСУ на основании обращения генпрокурора. После этого Конституционный Суд должен принять мотивированное решение, есть ли основания для дальнейшего пребывания в должности Тупицкого или стоит его отстранить.
Что будет происходить дальше
Однозначного ответа, что будет происходить дальше, не может дать ни уголовно-процессуальный кодекс, ни закон о КСУ. Если уголовное производство будет доведено до конца и закончится постановлением приговора суда, то в соответствии с Конституцией Украины это будет основанием для прекращения полномочий председателя КСУ.
Отстранение Тупицкого: коротко
- Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий проигнорировал повестку от Офиса генерального прокурора. Он должен был прийти туда для проведения процессуальных действий 28 декабря. Ему прислали подозрение по почте.
- Его хотят отстранить от должности только на 2 месяца. Судью подозревают в подкупе свидетеля, а также в введении в заблуждение суда путем ложных показаний свидетеля. Кроме того, ранее СМИ писали, что дело может касаться приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
- Журналисты обнародовали записи разговоров Тупицкого с бизнесменом Владиславом Дрегером, которые могут свидетельствовать о мошенничестве главы суда.
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