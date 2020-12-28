Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис генерального прокурора. Ему должны были вручить подозрение о причастности к судейскому мошенничеству и получении взяток по делу о завладении имуществом завода в Зугрэсе Донецкой области.

Генпрокуратура в рамках уголовно-процессуального кодекса отреагировала на неявку председателя КС в Офис генпрокуратуры. Об этом в эфире 24 канала сообщила нардепка фракции "Слуги народа", представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

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Какие основания для увольнения

По ее словам, возможность отстранения Тупицкого предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом 154 статьей третьим пунктом. Там говорится о том, что если человек назначается на должность президентом, то к нему может быть направлено ходатайство прокурора о его отстранении.

На специальном пленарном заседании Конституционного Суда такое ходатайство должны рассмотреть в любом случае,

– отметила Совгиря.

Она отметила, что президент должен обратиться в КСУ на основании обращения генпрокурора. После этого Конституционный Суд должен принять мотивированное решение, есть ли основания для дальнейшего пребывания в должности Тупицкого или стоит его отстранить.

Что будет происходить дальше

Однозначного ответа, что будет происходить дальше, не может дать ни уголовно-процессуальный кодекс, ни закон о КСУ. Если уголовное производство будет доведено до конца и закончится постановлением приговора суда, то в соответствии с Конституцией Украины это будет основанием для прекращения полномочий председателя КСУ.

Напомним! Конституционный Суд Украины в октябре внес определенные изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, он отменил наказание за ложь в декларациях. Впоследствии оказалось, что в Тупицкого был незадекларированный участок в Крыму. Больше о конституционном скандале читайте здесь.

Отстранение Тупицкого: коротко