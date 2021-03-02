Нардеп от ОПЗЖ и кум Владимира Путина Виктор Медведчук пожаловался, что теперь живет в подсанкционном доме, а продукты вынужден покупать за наличные, хотя их достаточно. Кроме того, политик уверяет, что он доктор юридических наук, но до сих пор не понимает суть санкций.

После санкций СНБО счет Медведчука и его жены Оксаны Марченко в украинском банке заблокировали. Кроме того, кум Путина не может распоряжаться своим имуществом, то есть домом или автомобилями.

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Как Медведчук живет под санкциями

Медведчук говорит, что суть санкций не понимает. Утверждает, что вместо санкций нужно привлекать к ответственности и конфисковывать имущество, если это позволит решение суда. Теперь же, по словам Медведчука, ему придется идти в Верховный суд, однако процесс продлится годами.

Обратите внимание! Санкции на Медведчука и Марченко наложили из-за уголовного дела в отношении них за финансирование терроризма. Производство ведет Служба безопасности Украины.

Несмотря на это дело, Медведчук заявляет о "бреде" в плане конституционных прав и обязанностей.

Испытывает ли Медведчук нехватку денег

Политик заявил, что теперь пользуется наличными, денег достаточно. Убеждает, что все задекларировано. Кстати, согласно декларации, в 2019 году Медведчук задекларировал 210 тысяч долларов, а Марченко – 1,8 миллиона евро.

У нас есть – задекларированные – достаточно денег...Я буду подавать декларацию как народный депутат и все отмечу, включая очень большие доходы за прошлый год,

– заявил чиновник.

Так, Медведчук похвастался, что в течение нескольких последних лет кредиткой не пользовался, потому что не было такой необходимости.

Чем владеет семья Медведчука

Согласно декларации Медведчука, ему и Марченко принадлежа т 5 домов и 17 земельных участков и 20 автомобилей.

Кроме того, супруги имеют десятки наручных часов, ювелирные украшения, раритетные книги, картины.

Также семья Медведчука – конечный бенефициар 97 компаний со штаб-квартирами в Украине, России, Болгарии, на Кипре и тому подобное.

К слову, за 2019 год Медведчук и Марченко задекларировали более 300 миллионов гривен дохода и немалые суммы на банковских счетах.

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