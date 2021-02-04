Если бы вскоре в Украине состоялись выборы президента, граждане бы снова выбрали Владимира Зеленского. Несмотря на это, его рейтинг постепенно продолжает падать. По состоянию на 2 – 3 февраля Зеленского поддерживает 21,2% украинцев. Есть 3 причины падения доверия.

Источник: 24 канал

Политолог Владимир Фесенко уверил, что причины падения очевидны. Особенно их видят люди, которые внимательно следят за политикой последние годы.

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Почему рейтинг Зеленского падает

Социально-экономические и определяющие проблемы – это всегда сказывается на рейтингах всех президентов и премьер-министров.

– это всегда сказывается на рейтингах всех президентов и премьер-министров. Тарифная проблема – зимой она является главной и беспокоит абсолютно всех избирателей.

– зимой она является главной и беспокоит абсолютно всех избирателей. Усталость от карантина и эпидемии – это также сильно срабатывает во многих других странах.

Справка. Опрос проводила с оциологична группа " Рейтинг" 2 – 3 февраля. Привлекли к исследованию все области, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Почему большую поддержку имеет Юрий Бойко

Согласно опросу, Юрий Бойко занял 2 место. За него готовы проголосовать 17,1% украинцев.

Фесенко объяснил, что когда в опросе появляется и Виктор Медведчук, и Юрий Бойко одновременно – их электорат разделяется, поэтому и рейтинг меньше. В то же время в опросе, который проводили 2 – 3 февраля, представлен 1 кандидат от ОПЗЖ. Скорее всего, так будет на выборах.

"Обратите внимание, что и по опросу КМИС, и по данным "Рейтинга" – Бойко во 2 туре опережает Порошенко. Однако Зеленскому он проигрывает – это важная деталь, которую надо принимать во внимание", – добавил Фесенко.

Фесенко рассказал о причинах падения рейтинга Зеленского: смотрите видео

Предыдущий опрос

Стоит заметить, что похожий опрос проводил КМИС в конце января. Тогда рейтинг Зеленского был на 1% больше.



Каким был рейтинг в конце января 2021 года / Инфографика 24 канала