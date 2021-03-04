Денис Шмыгаль рассказал, что во время работы миссии МВФ в Украине удалось проработать все необходимые параметры. Сейчас в сотрудничестве с фондом остались 5 приоритетов.

По словам премьер-министра Шмыгаля, среди них есть завершение верхнего ограничения цены на газ и согласования макропоказателей 2022 и 2023 годов.

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Кроме того, есть 3 ключевых вопроса:

судебная реформа, закон о Высшем совете правосудия;

закон об усилении уголовной ответственности за ненадлежащее декларирование;

закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины, о назначении руководителя и легитимизация.

Все точки компромисса – понятны. Все 3 лежат в плоскости принятия соответствующих законов в Верховной Раде,

– заявил Шмыгаль.

Что еще сказал Шмыгаль

Вопрос Высшего совета правосудия – это задача соответствующей комиссии.

Что касается НАПК – это вопрос, который и правительство, президент поддерживают

По НАБУ также есть 2 компромиссных законопроекта.

Обратите внимание! Перспективу взаимоотношений с МВФ Шмыгаль охарактеризовал как оптимистичные. Однако о следующих программах сотрудничества пока не говорится. Глава правительства подчеркнул, что в будущем этот вопрос обязательно обсудят.

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