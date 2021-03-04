Есть 3 ключевых вопроса, – Шмыгаль о сотрудничестве с МВФ
Денис Шмыгаль рассказал, что во время работы миссии МВФ в Украине удалось проработать все необходимые параметры. Сейчас в сотрудничестве с фондом остались 5 приоритетов.
Источник:24 канал
По словам премьер-министра Шмыгаля, среди них есть завершение верхнего ограничения цены на газ и согласования макропоказателей 2022 и 2023 годов.
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Кроме того, есть 3 ключевых вопроса:
- судебная реформа, закон о Высшем совете правосудия;
- закон об усилении уголовной ответственности за ненадлежащее декларирование;
- закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины, о назначении руководителя и легитимизация.
Все точки компромисса – понятны. Все 3 лежат в плоскости принятия соответствующих законов в Верховной Раде,
– заявил Шмыгаль.
Что еще сказал Шмыгаль
- Вопрос Высшего совета правосудия – это задача соответствующей комиссии.
- Что касается НАПК – это вопрос, который и правительство, президент поддерживают
- По НАБУ также есть 2 компромиссных законопроекта.
МВФ и Украина: последние новости
- По данным Bank of America Global Research, просмотр программы для Украины могут отсрочить на июль – сентябрь или октябрь – декабрь 2021 года.
- В то же время советник офиса Президента Олег Устенко убежден, что вопрос Украины могут вынести на заседание Совета директоров МВФ уже весной.
- Между тем в МВФ заявили, что для продолжения сотрудничества украинская сторона должна предоставить предложения по некоторым вопросам.
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