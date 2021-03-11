Дмитрий Кулеба объявил об утверждении Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Произошло это историческое событие во время заседания СНБО в четверг, 11 марта.

Глава Министерства иностранных дел Кулеба подчеркнул, что этот исторический документ должны были бы утвердить еще в 2014 году.

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Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно над этим работает по инициативе президента Украины,

– отметил Кулеба.

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Стратегия – "одобренная";

Консолидация – "работаем над объединением усилий всех партнеров на базе "Крымской платформы".

Синергия - "восстановление международного права и как следствие — полного украинского суверенитета над АР Крым и г. Севастополь".

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