Есть 3 кита возвращения Крыма, – Кулеба
Дмитрий Кулеба объявил об утверждении Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Произошло это историческое событие во время заседания СНБО в четверг, 11 марта.
Источник:Министерство иностранных дел Украины
Глава Министерства иностранных дел Кулеба подчеркнул, что этот исторический документ должны были бы утвердить еще в 2014 году.
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Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно над этим работает по инициативе президента Украины,
– отметил Кулеба.
Какие 3 кита выделил Кулеба
- Стратегия – "одобренная";
- Консолидация – "работаем над объединением усилий всех партнеров на базе "Крымской платформы".
- Синергия - "восстановление международного права и как следствие — полного украинского суверенитета над АР Крым и г. Севастополь".
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