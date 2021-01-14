России не избежать ответственности, – МИД о рассмотрении иска Украины против России в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека признал иск Украина против России приемлемым и приступит к рассмотрению дела по существу. Украинская сторона делает акцент на нарушениях прав человека Россией в оккупированном Крыму. В МИД Украины это назвали победой Минюста.
Суд признал иск Украина приемлемым
Правительство Украины предоставит позицию относительно непосредственных нарушений Москвы на территории полуострова и Севастополя с 27 февраля 2014 года. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в фейсбуке.
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Мы убеждены, что России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека и основополагающих норм и принципов международного права,
– отметил Енин.
В чем суть иска
Отметим, что в ЕСПЧ определили, что Россия осуществляла контроль над полуостровом еще с 27 февраля 2014 года.
Обвинения против России рассмотрит Европейский суд по правам человека:
- ненадлежащее расследование Россией убийств;
- незаконное лишение свободы и недостойное обращение с людьми;
- преследования нерусскоязычных СМИ;
- ограничение образования на других языках кроме русский;
- запугивание и преследование религиозных лидеров;
- автоматическое предоставление российского гражданства;
- ограничение свободного передвижения крымчан.
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