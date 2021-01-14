Европейский суд по правам человека признал иск Украина против России приемлемым и приступит к рассмотрению дела по существу. Украинская сторона делает акцент на нарушениях прав человека Россией в оккупированном Крыму. В МИД Украины это назвали победой Минюста.

Суд признал иск Украина приемлемым

Правительство Украины предоставит позицию относительно непосредственных нарушений Москвы на территории полуострова и Севастополя с 27 февраля 2014 года. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в фейсбуке.

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Мы убеждены, что России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека и основополагающих норм и принципов международного права,

– отметил Енин.

В чем суть иска

Отметим, что в ЕСПЧ определили, что Россия осуществляла контроль над полуостровом еще с 27 февраля 2014 года.

Обвинения против России рассмотрит Европейский суд по правам человека:

ненадлежащее расследование Россией убийств;

незаконное лишение свободы и недостойное обращение с людьми;

преследования нерусскоязычных СМИ;

ограничение образования на других языках кроме русский;

запугивание и преследование религиозных лидеров;

автоматическое предоставление российского гражданства;

ограничение свободного передвижения крымчан.

Обратите внимание! ЕСПЧ отклонил жалобу, которая касалась административной практики России относительно убийств на полуострове после оккупации.