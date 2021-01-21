Пытки и бесчеловечность: ЕСПЧ признал многочисленные нарушения прав человека во время Майдана
Европейский суд по правам человека 21 января признал, что во время протестов на Майдане власть своими действиями нарушала права человека. Речь идет о жестоком разгоне протестующих в Киеве и других украинских городах в 2014 – 2015 годах.
Во время разгона активистов Майдана власть нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Европейского суда по правам человека.
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Суд принял решение сразу по 5 делам.
О каких делах говорится
- "Луценко и Вербицкий против Украины";
- "Кадура и Смалий против Украины";
- "Дубовцев и другие против Украины";
- "Воронцов и другие против Украины";
- "Шморгунов и другие против Украины".
Какие статьи Европейской конвенции по правам человека нарушили
Во время Майдана в Украине власть нарушила статьи Европейской конвенции по правам человека, которые регламентируют:
- запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения;
- право на свободу и личную неприкосновенность;
- свободу собраний и ассоциаций;
- право на жизнь;
- право на уважение частной и семейной жизни.
Что еще сказал суд
- Украинская власть применяла жестокое отношение к людям абсолютно сознательно.
- Государство Украина является ответственным за гибель по меньшей мере 1 человека – Юрия Вербицкого.
- Многие задержания активистов были абсолютным произволом.
- Путем насилия власть пыталась сорвать мирные протесты.
- Расследование многих дел Майдана в Украине является неэффективным.
- Сейчас в Украине нет независимого механизма для расследования преступлений Майдана со стороны правоохранительных органов и негосударственных агентов ("титушек").
- Украина должна выплатить некоторым истцам моральную и материальную компенсацию.
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