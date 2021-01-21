Европейский суд по правам человека 21 января признал, что во время протестов на Майдане власть своими действиями нарушала права человека. Речь идет о жестоком разгоне протестующих в Киеве и других украинских городах в 2014 – 2015 годах.

Во время разгона активистов Майдана власть нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Европейского суда по правам человека. Актуально Противостояние на Грушевского: как все происходило, первые жертвы и ненаказанные преступления Суд принял решение сразу по 5 делам. О каких делах говорится "Луценко и Вербицкий против Украины";

"Кадура и Смалий против Украины";

"Дубовцев и другие против Украины";

"Воронцов и другие против Украины";

"Шморгунов и другие против Украины". Какие статьи Европейской конвенции по правам человека нарушили Во время Майдана в Украине власть нарушила статьи Европейской конвенции по правам человека, которые регламентируют: запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения;

право на свободу и личную неприкосновенность;

свободу собраний и ассоциаций;

право на жизнь;

право на уважение частной и семейной жизни. Что еще сказал суд Украинская власть применяла жестокое отношение к людям абсолютно сознательно.

Государство Украина является ответственным за гибель по меньшей мере 1 человека – Юрия Вербицкого.

Многие задержания активистов были абсолютным произволом.

Путем насилия власть пыталась сорвать мирные протесты.

Расследование многих дел Майдана в Украине является неэффективным.

Сейчас в Украине нет независимого механизма для расследования преступлений Майдана со стороны правоохранительных органов и негосударственных агентов ("титушек").

Украина должна выплатить некоторым истцам моральную и материальную компенсацию.