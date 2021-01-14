ЕСПЧ объединил несколько заявлений Украины против России, – Лещина о деле по Крыму
По делу о нарушении Россией прав человека в Крыму ЕСПЧ встал на сторону Украины с точки зрения системности заявленных нарушений в отношении 11 позиций. Наиболее важными с точки зрения собственно системности являются принудительные исчезновения.
Речь идет о ситуациях, когда государственные органы России или так называемая самооборона Крыма захватывала людей, которые потом исчезали. Об этом в эфире 24 канала заявил правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.
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"Европейский суд объединил несколько заявлений Украины против России, поэтому считается, что украинская сторона подала 14 позиций относительно системных нарушений прав человека", – сказал Лищина.
Он добавил, что в случае 3 позиций признали то, что они не доказали собственную системность достаточного количества случаев нарушений. По его словам, не менее важными также являются такие заявленные нарушения:
- незаконное содержание под стражей;
- запреты митингов;
- запреты украинских СМИ;
- дискриминация во многих направлениях крымских татар.
Иван Лищина отметил, что в случае всех соответствующих вопросов Европейский суд рассмотрит заявления по существу.
"Самое важное в этой ситуации то, что Европейский суд уже признал, что Россия имела эффективный контроль над Крымом, начиная – как говорила Украина с 27 февраля, то есть со дня захвата ВР АРК, а не со дня подписания договора, как говорила Россия", – сказал он.
Использование фактов юридически
Сейчас Европейский суд может рассматривать дела о нарушении прав человека со стороны России периода, когда Россия опровергала наличие у себя соответствующего контроля, сообщил Лещина.
"Этот факт возобновлен и суд может рассматривать индивидуальные заявления – это именно прямое заключение", – подчеркнул правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ.
Он обратил внимание на важность того, что именно соответствующий суд уже рассмотрел позицию Украины, доказательства и позицию России и пришел к выводам, то есть это уже не политическая организация, а решение международного суда.
Поэтому сейчас России просто смешно продолжать говорить, что основанием их захвата Крыма является какой-то референдум, потому что уже Европейский суд признал, что референдум проходил в условиях де факто оккупации.
Насколько долго продлится процесс
"Окончательное решение, я не думаю, что оно будет быстро – примерно 5 – 10 лет с сегодняшнего дня (14 января 2021 года – 24 канал)", – сказал Иван Лещина о процессе Украины против России в ЕСПЧ.
По его словам, есть факт, разблокирование рассмотрения "индивидуалок", поэтому, возможно, какая-то индивидуальная жалоба будет рассмотрена раньше, чем государственная.
Что известно о деле "Украина против России"
- Дело касается жалоб Украины на нарушения в течение марта – сентября 2014 года Россией прав жителей Крыма.
- Украинское правительство 13 марта 2014 года подало в Европейский суд по правам человека первое межгосударственное заявление против России.
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