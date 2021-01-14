По делу о нарушении Россией прав человека в Крыму ЕСПЧ встал на сторону Украины с точки зрения системности заявленных нарушений в отношении 11 позиций. Наиболее важными с точки зрения собственно системности являются принудительные исчезновения.

Речь идет о ситуациях, когда государственные органы России или так называемая самооборона Крыма захватывала людей, которые потом исчезали. Об этом в эфире 24 канала заявил правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

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"Европейский суд объединил несколько заявлений Украины против России, поэтому считается, что украинская сторона подала 14 позиций относительно системных нарушений прав человека", – сказал Лищина.

Он добавил, что в случае 3 позиций признали то, что они не доказали собственную системность достаточного количества случаев нарушений. По его словам, не менее важными также являются такие заявленные нарушения:

незаконное содержание под стражей;

запреты митингов;

запреты украинских СМИ;

дискриминация во многих направлениях крымских татар.

Иван Лищина отметил, что в случае всех соответствующих вопросов Европейский суд рассмотрит заявления по существу.

"Самое важное в этой ситуации то, что Европейский суд уже признал, что Россия имела эффективный контроль над Крымом, начиная – как говорила Украина с 27 февраля, то есть со дня захвата ВР АРК, а не со дня подписания договора, как говорила Россия", – сказал он.

Обратите внимание! Европейский суд по правам человека 14 января 2021 года признал жалобу Киева о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму приемлемой. Суд рассмотрит дело "Украина против России" по существу.

Использование фактов юридически

Сейчас Европейский суд может рассматривать дела о нарушении прав человека со стороны России периода, когда Россия опровергала наличие у себя соответствующего контроля, сообщил Лещина.

"Этот факт возобновлен и суд может рассматривать индивидуальные заявления – это именно прямое заключение", – подчеркнул правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ.

Он обратил внимание на важность того, что именно соответствующий суд уже рассмотрел позицию Украины, доказательства и позицию России и пришел к выводам, то есть это уже не политическая организация, а решение международного суда.

Поэтому сейчас России просто смешно продолжать говорить, что основанием их захвата Крыма является какой-то референдум, потому что уже Европейский суд признал, что референдум проходил в условиях де факто оккупации.

Насколько долго продлится процесс

"Окончательное решение, я не думаю, что оно будет быстро – примерно 5 – 10 лет с сегодняшнего дня (14 января 2021 года – 24 канал)", – сказал Иван Лещина о процессе Украины против России в ЕСПЧ.

По его словам, есть факт, разблокирование рассмотрения "индивидуалок", поэтому, возможно, какая-то индивидуальная жалоба будет рассмотрена раньше, чем государственная.

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