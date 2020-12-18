Европейский суд по правам человека назначил заседание по делу "Украина и Нидерланды против России" на 2021 год. Предварительной датой заседания является 15 сентября.

В общем суд планирует очень амбициозный график в этом деле на следующий год. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина в фейсбуке.

Важно Европейский суд приобщил к делу Украины против России еще 2 кейса: что это значит

По словам Лищины, до сентября суд собирается провести обмен представлениями между Нидерландами и Россией по сбиванию МН17 в небе над Донбассом. Также ЕСПЧ хочет получить ответы всех участников, в частности третьей стороны, на дополнительные вопросы.

То есть фактически Суд пытается за 9 месяцев догнать нидерландским делом состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы двигались 6 лет. Посмотрим, удастся ли это на практике, но суд настроен очень серьезно: он предупредил стороны, что будет давать отсрочки только в исключительных случаях,

– рассказал Лещина.

В конце ноября 2020 года стало известно, что Большая палата ЕСПЧ решила приобщить к "донбасскому делу" Украиыа против России 2 другие межгосударственные дела. Говорится о:

деле Украины против России, что касается незаконного вывоза детей,

деле Нидерландов против России, что касается сбивания MH17.

В Минюсте заявили, что объединение может иметь положительные последствия для Украины, но в то же время затянет рассмотрение дела в целом.

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