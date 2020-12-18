ЕСПЧ анонсировал заседание в большом деле по Донбассу: дата
Европейский суд по правам человека назначил заседание по делу "Украина и Нидерланды против России" на 2021 год. Предварительной датой заседания является 15 сентября.
В общем суд планирует очень амбициозный график в этом деле на следующий год. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина в фейсбуке.
Важно Европейский суд приобщил к делу Украины против России еще 2 кейса: что это значит
По словам Лищины, до сентября суд собирается провести обмен представлениями между Нидерландами и Россией по сбиванию МН17 в небе над Донбассом. Также ЕСПЧ хочет получить ответы всех участников, в частности третьей стороны, на дополнительные вопросы.
То есть фактически Суд пытается за 9 месяцев догнать нидерландским делом состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы двигались 6 лет. Посмотрим, удастся ли это на практике, но суд настроен очень серьезно: он предупредил стороны, что будет давать отсрочки только в исключительных случаях,
– рассказал Лещина.
В конце ноября 2020 года стало известно, что Большая палата ЕСПЧ решила приобщить к "донбасскому делу" Украиыа против России 2 другие межгосударственные дела. Говорится о:
- деле Украины против России, что касается незаконного вывоза детей,
- деле Нидерландов против России, что касается сбивания MH17.
В Минюсте заявили, что объединение может иметь положительные последствия для Украины, но в то же время затянет рассмотрение дела в целом.
Что известно о делах Украины против России
- Борьба за море. Украина подала первое арбитражное дело о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву еще в 2016 году. В нем Украина обвиняет Россию в нарушении суверенных прав Киева в Черном и Азовском морях.
- Права человека. Больше всего исков против России Украина подала в Европейский суд по правам человека. Среди них кейсы о захвате украинских военных моряков в районе Керченского пролива, а также нарушение прав человека на оккупированных Россией украинских территориях.
- Терроризм и дискриминация. Украинская сторона обвиняет Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма во время аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. Сейчас Украина работает над доводкой обвинений по существу.
- Военные преступления. Гаагский трибунал, который занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности, с апреля 2014 года рассматривает дело "Ситуация в Украине", которая касается трех вопросов: убийств на Майдане, а также ситуации в Крыму и на Донбассе.
- Корпоративный интерес. Наиболее успешны в юридическом противостоянии с Россией украинские государственные компании. Так, национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уже одержала победу в Стокгольмском арбитраже, в результате которой российский "Газпромом" будет вынужден выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
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