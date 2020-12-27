США, а вместе с ними и остальной мир, входят сейчас в период исключительной неопределенности. Проигравший выборы президент Дональд Трамп до сих пор не верит в свое поражение и, по некоторым слухам, даже готовится к введению чрезвычайного положения, чтобы хоть еще немного побыть при власти. В чиновничьих кабинетах царит растерянность.

Некоторые из высокопоставленных клерков, включая представителей силовых органов, до сих пор не могут понять, искать им новую работу или побороться вместе с Трампом за его совсем уже призрачный шанс на второй срок. Об этом – в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Внимание спецслужб, новостных редакций и политиков приковано почти исключительно к небывалой прежде истории. Проигравший на честных выборах президент отказывается признать и честность этих выборов, и собственный проигрыш.

Дональд Трамп окружил себя странными персонажами, черт знает, что советующими. И, возможно, вынашивающими идеи едва ли не военного переворота.

Что делать, если вдруг он откажется покинуть Белый дом после окончания срока его полномочий, никто не знает. Ведь в Штатах такого никогда раньше не бывало.

В этой все более мутнеющей водичке американской политики все более свободно чувствуют себя чудища, в прежние времена предпочитавшие держаться в тени и не привлекать к себе излишнего внимания: праворадикалы, нацисты и прочие противники демократии.

"Бугалу Бойс"

Одними из самых заметных из этих ребят являются так называемые "Бугалу Бойс". Заметными не только в переносном, но и в прямом смыслах – их отличительными чертами являются яркие гавайские рубахи, в которых они приходят на свои акции и демонстрации.



Члены движения "Бугалу Бойс" в США / Фото Eyevine

А в основе идеологии этого децентрализованного и довольно разномастного движения лежит стремление к развязыванию новой гражданской войны в США.

В ходе этой войны, пишут на своих страницах в интернете мальчики в гавайских рубашках, должно или погибнуть, или оказаться в подчиненном положении все небелое и нехристианское население Штатов.

С демократией после этого будет покончено раз и навсегда, границы США будут закрыты для чуждых "Бугалу бойс" элементов. Из страны будут высланы все те, кого уже причислили к врагам будущего нового порядка – нелегальные мигранты, анархисты, мусульмане.

При чем здесь ХАМАС

И вот тут начинается самое интересное: за помощью в реализации задуманного представители крайне правой группировки решили обратиться к тем, кого сами же записали в свои враги. К радикальной, признанной террористической в массе стран мира палестинской группировке ХАМАС.

Справка. С 2007 года ХАМАС удерживает власть в секторе Газа. Он признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.

По крайней мере, департамент юстиции США утверждает, что один из "Бугалу Бойс" договаривался с ХАМАС о сотрудничестве. Американец обещал палестинцам деньги, ожидая, что взамен они устроят взрывы административных зданий в Штатах.

Следователи считают, что у палестинской и американских группировок могут быть совместные далеко идущие планы по дестабилизации ситуации в США, да и в мире в целом.

Правда, в ХАМАСе утверждают, что не имели и не имеют дел с заговорщиками и никогда не планировали никаких силовых акций в Соединенных Штатах Америки.



ХАМАС имеет десятки тысяч сторонников / Фото AFP

Основываясь на собственном опыте общения с людьми из ХАМАС, замечу, что они вообще всячески стараются избавиться от имиджа террористов и при любом удобном случае подчеркивают, что таковыми их считают только те, кто не разбирается в хитросплетениях ближневосточной политики.

Впрочем, это не спасает сектор Газа, в котором безраздельно правит ХАМАС, ни от международной изоляции, ни от санкций. От санкций и особенно от изоляции страдают и украинские граждане, но об этом расскажу в одной из следующих программ.

Итак, к 2021 году мир подходит в ситуации крайней политической нестабильности в ведущей демократической стране мира, которой хочет воспользоваться группировка, бредящая гражданской войной и, возможно, сотрудничающая с ХАМАС.

При этом, ХАМАС требует не связывать его с каким-то американским отребьем и настаивает на том, что он настроен на исключительно мирный диалог с Вашингтоном.

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Если вы считаете, что это недостаточно сюрреалистично, то вот вам еще немного новостей от американских спецслужб. Согласно их данным, расколоть страну и устроить массовую резню собираются не только "Бугалу Бойс", но и еще одна организация.

"Орден 9 ангелов"

Она запустила свои щупальца в самые разные, в основном расистские, группировки, группы и группочки. Называется эта организация "Орден 9 ангелов", а главной своей задачей ее участники считают построение на Земле исключительно белой арийской цивилизации.

Это, согласно их учению, станет первым шагом к подчинению человечеству галактики Млечный путь. Оно также поощряет человеческие жертвоприношения и другие проявления немотивированного насилия как необходимые вехи на пути к вселенскому доминированию.

Звучит это все абсолютно бредово и странно даже представить себе, что кто-то может верить во всю эту мистическую чушь и всерьез заниматься подготовкой к колонизации космоса с помощью убийств и погромов.

Обратите внимание! Однако такие люди есть и по крайней мере один из них – военнослужащий Этан Метцер – уже отбывает срок за терроризм, после того, как попался на подготовке к массовой расправе над своими же армейскими товарищами.

Утёкшие к журналистам отчеты спецслужб свидетельствуют, что власти воспринимают всерьез этот самый "Орден 9 ангелов". И считают его одной из главных угроз стабильности США.

А правозащитники предупреждают, что сторонники этой организации есть в армии, полиции и органах государственной власти, что делает ее особенно опасной. И это все только об одном "Ордене 9 ангелов". А похожих на него организаций в Америке – сотни.

Опасность растет

В начале 2020 года в США действовало свыше 900 групп, в основе идеологии которых находится ненависть – национальная, религиозная, расовая. Многие из них стоят на открыто антидемократических позициях и заявляют о готовности бороться за свои сомнительные идеалы с оружием в руках.

Переживут ли США нынешний период нестабильности? Выдержат ли они проверку упрямым Трампом и заговорщиками, пытающимися воспользоваться этим упрямством в своих далеко не мирных целях?

Со Штатами совершенно точно все будет хорошо. Они переживали вещи и пострашнее "Бугалу Бойс" – один разгул "Ку-Клукс-Клана" в начале XX века чего стоил.

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Но опасность совершения терактов, убийств невинных людей и других преступлений на почве ненависти с каждым днем этой нестабильности растет и растет значительно. И очень хочется, чтобы период этот как можно скорее закончился.