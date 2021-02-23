Сергей Стерненко назвал свой приговор политически мотивированным решением, которое продиктовали судьям. Активист отметил, что "Ирина Венедиктова, Олег Татаров и другая шваль, которая давила на судей, будут благодарны".

Стерненко заметил, что обязательно будет подавать апелляцию и надеется, что к нему допустят адвокатов.

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Если со мной что-то случится во время пребывания в СИЗО – это будет личная ответственность президента Владимира Зеленского,

– отметил Стерненко.

По словам Стерненко, судья должен был объявить ему приговор еще на прошлой неделе, однако не сделал этого.

"В прошлую пятницу этот судья, когда мы были здесь, и он имел написанный приговор, он не вышел и его не объявил. Я знаю, почему он его не объявил. Потому что этот судья написал оправдательный приговор, но на него давили Ирина Венедиктова, Олег Татаров и Геннадий Труханов. и поэтому он беспрецедентно отложил объявление уже написанного приговора", – рассказал Стерненко.

Активист отметил: это приговор не ему, а тем "животным, которые организуют политически мотивированные преследования".

Стерненко заявил, что "если они думают, что они могут закрыть нам рот своими ручными судьями, своими тупыми прокурорами, которые даже не знают законов, то они очень сильно ошибаются".

Это Ирина Венедиктова, Геннадий Труханов и Владимир Зеленский, который их покрывает,

– отметил Стерненко.

Украинский активист убежден, что приговор ему продиктовали на Банковой, так как там очень не любят критику. Поступок судьи Стерненко назвал беспрецедентным событием. В то же время активист отметил, что не обвиняет служителя Фемиды, а только жалеет, потому что его сломали.

По словам Стерненко, если сегодня пришли за ним, завтра придут за другими.

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