Анатолия Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля. Кроме того, Офис генпрокурора, вероятно, готовит документы на экстрадицию блогера.

Информацию о дальнейших возможных шагах СБУ в отношении Шария изданию сообщил источник в Службе безопасности.

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Шария могут объявить в розыск

Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля,

– говорится в сообщении.

Представитель СБУ отметил, что подозрение и вызов на допрос Шарию отправили на электронную почту и в мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон.

В то же время Сергей Лещенко в телеграмме сообщил, что офис генпрокурора уже готовит документы на экстрадицию блогера из Испании. По его словам, Шария также планируют объявить в розыск по линии Интерпола.

Объявление подозрения Шарию: что известно