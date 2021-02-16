Если Шарий не придет на допрос в СБУ, его объявят в розыск, – СМИ
Анатолия Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля. Кроме того, Офис генпрокурора, вероятно, готовит документы на экстрадицию блогера.
Источник:"РБК-Украина"
Информацию о дальнейших возможных шагах СБУ в отношении Шария изданию сообщил источник в Службе безопасности.
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Шария могут объявить в розыск
Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля,
– говорится в сообщении.
Представитель СБУ отметил, что подозрение и вызов на допрос Шарию отправили на электронную почту и в мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон.
В то же время Сергей Лещенко в телеграмме сообщил, что офис генпрокурора уже готовит документы на экстрадицию блогера из Испании. По его словам, Шария также планируют объявить в розыск по линии Интерпола.
Объявление подозрения Шарию: что известно
- СБУ 16 февраля объявила Анатолию Шарию о подозрении, потому что имеет основания полагать, что он действовал по заказу иностранных структур.
- Одна статья касается государственной измены, другая – нарушения равноправия людей в отношении их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
- Сам Шарий поблагодарил за подозрение СБУ и заявил, что все дела против него якобы "чистая политика".
- Председатель правления ОО "ОПОРА" Ольга Айвазовская считает, что "Партию Шария" после этого не запретят.
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