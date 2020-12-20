Если что-то случается, всегда поют о России, – Трамп прокомментировал кибератаки
Президент США Дональд Трамп сомневается в причастности России к декабрьским 2020 кибератакам на американские ведомства. Он склонен предполагать, что на самом деле это организовал Китай.
"Фейковые медиа" переоценивают важность кибератак на США. Такое суждение высказал Дональд Трамп в сообщении в твиттере 19 декабря. Он также уточнил, что знает все о ситуации, и она вполне контролируемая.
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Россия, Россия, Россия – это постоянно поют, когда что-то случается. Это просто леймстрим, причем преимущественно из-за финансовых соображений,
– заявил Трамп.
Здесь Трамп применил неологизм "леймстрим" (lamestream) – буквально перевести можно как "хромой поток", по сути же это пародия на слово "мейнстрим" (mainstream, "главный поток", преобладающее направление в той или иной сфере).
Далее в сообщении президент США написал, что Россию выгоднее вспоминать, чем, например, Китай. Мол, обсуждать его причастность к кибератакам – а он, по мнению Трампа, таки может быть причастен – смертельно боятся.
Кибератаки на ведомства США в декабре 2020: что известно
- Сначала в СМИ 14 декабря сообщили о том, что связанные с российским правительством хакеры взломали министерство внутренней безопасности США, казначейство, Минфин и другие учреждения.
- Впоследствии это подтвердили в Белом доме. 17 декабря и администрация Трампа, и избранный президент Байден выразили тревогу из-за масштабного вторжения хакеров.
- А 19 декабря США конкретно обвинили в атаке Россию. Госсекретарь Помпео сказал следующее: "Мы можем предельно ясно сказать, что в эту атаку была вовлечена Россия". Москва причастность к атаке, конечно, отрицает.
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