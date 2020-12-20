Президент США Дональд Трамп сомневается в причастности России к декабрьским 2020 кибератакам на американские ведомства. Он склонен предполагать, что на самом деле это организовал Китай.

"Фейковые медиа" переоценивают важность кибератак на США. Такое суждение высказал Дональд Трамп в сообщении в твиттере 19 декабря. Он также уточнил, что знает все о ситуации, и она вполне контролируемая.

К слову Трамп грозится не покинуть Белый дом в день инаугурации Байдена, – СМИ

Россия, Россия, Россия – это постоянно поют, когда что-то случается. Это просто леймстрим, причем преимущественно из-за финансовых соображений,

– заявил Трамп.

Здесь Трамп применил неологизм "леймстрим" (lamestream) – буквально перевести можно как "хромой поток", по сути же это пародия на слово "мейнстрим" (mainstream, "главный поток", преобладающее направление в той или иной сфере).

Далее в сообщении президент США написал, что Россию выгоднее вспоминать, чем, например, Китай. Мол, обсуждать его причастность к кибератакам – а он, по мнению Трампа, таки может быть причастен – смертельно боятся .

.... обсуждают возможность того, что это может быть Китай (может!). Во время выборов также могло произойти попадание в наши нелепые машины для голосования, и теперь очевидно, что я выиграл крупно, что сделало это еще более развращенным позором для США. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo - Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 19 декабря 2020 г.

Интересно, что этот твит Twitter обозначил примечанием: "Выборщики признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США".



А все потому, что и в сообщении о кибератаках Трамп не удержался и еще раз заявил о фальсификациях на выборах. Мол, на них могли повлиять и хакеры.

Кибератаки на ведомства США в декабре 2020: что известно