Социолог Алексей Антипович заявил, что после каденции Петра Порошенко запрос украинцев к президенту изменился. Люди хотели видели на главной должности страны нового человека. Подобные настроения общества есть и сейчас.

Социолог о запросах общества

Порошенко был лидером, на которого возложили надежды по изменению системы власти. Об этом заявил директор социологической группы "Рейтинг" Антипович.

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Именно отсутствие этих изменений является главной претензией к пятому президенту.

"Когда этот запрос не реализовался, тогда подход изменился: "Все ясно, старые политики никогда ничего не изменят в этой стране. Нужны новые", – пояснил Антипович.

У нас около 70% сказали, что всех старых нафиг, и эта волна вынесла Зеленского. Не было бы Зеленского, был бы Вакарчук, например. Теперь украинец оглянулся, и говорит, что эти тоже не справились,

– заявил социолог.

Он добавил, что Порошенко надеется, что избиратели вернутся к нему от Владимира Зеленского. Однако социологи так не думают.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, мол, надеется, что она снова получит первое место из-за разочарования в Зеленском, а пророссийский Юрий Бойко претендует на огромный пласт юго-восточного электората.

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Люди хотят "нового, но опытного" президента

Но на фокус-группах люди говорят: эти новые не справились, дайте нам других, но именно новых других. Это уже не запрос на нового Зеленского – на нового человека как просто новый человек – это запрос на нового опытного человека,

– подчеркнул директор "Рейтинг".

По его словам, это не означает возвращение Бойко, Тимошенко, Порошенко.

"Эти старые тяжеловесы имеют свой пласт поддержки и будут его иметь. ОПЗЖ больше вернула своего электората от Зеленского, Тимошенко – тоже, а Порошенко – буквально единицы", – подчеркнул социолог.

Антипович отметил, что этот запрос или останется с Зеленским, или перейдет к его преемнику.