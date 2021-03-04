Если бы не Зеленский, был бы Вакарчук, – социолог о стремлении людей видеть "новых" политиков
Социолог Алексей Антипович заявил, что после каденции Петра Порошенко запрос украинцев к президенту изменился. Люди хотели видели на главной должности страны нового человека. Подобные настроения общества есть и сейчас.
Источник:"РБК-Украина"
Социолог о запросах общества
Порошенко был лидером, на которого возложили надежды по изменению системы власти. Об этом заявил директор социологической группы "Рейтинг" Антипович.
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Именно отсутствие этих изменений является главной претензией к пятому президенту.
"Когда этот запрос не реализовался, тогда подход изменился: "Все ясно, старые политики никогда ничего не изменят в этой стране. Нужны новые", – пояснил Антипович.
У нас около 70% сказали, что всех старых нафиг, и эта волна вынесла Зеленского. Не было бы Зеленского, был бы Вакарчук, например. Теперь украинец оглянулся, и говорит, что эти тоже не справились,
– заявил социолог.
Он добавил, что Порошенко надеется, что избиратели вернутся к нему от Владимира Зеленского. Однако социологи так не думают.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, мол, надеется, что она снова получит первое место из-за разочарования в Зеленском, а пророссийский Юрий Бойко претендует на огромный пласт юго-восточного электората.
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Люди хотят "нового, но опытного" президента
Но на фокус-группах люди говорят: эти новые не справились, дайте нам других, но именно новых других. Это уже не запрос на нового Зеленского – на нового человека как просто новый человек – это запрос на нового опытного человека,
– подчеркнул директор "Рейтинг".
По его словам, это не означает возвращение Бойко, Тимошенко, Порошенко.
"Эти старые тяжеловесы имеют свой пласт поддержки и будут его иметь. ОПЗЖ больше вернула своего электората от Зеленского, Тимошенко – тоже, а Порошенко – буквально единицы", – подчеркнул социолог.
Антипович отметил, что этот запрос или останется с Зеленским, или перейдет к его преемнику.
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