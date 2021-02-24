Если бы не брусчатка, кто-то никогда бы не стал замминистра, – Парасюк ответил Геращенко
Антон Геращенко эмоционально отреагировал на столкновения в Киеве из-за приговора Сергею Стерненко, упомянув активиста Евромайдана Владимира Парасюка. Бывший нардеп не тянул с ответом заместителю министра внутренних дел.
Источник:Фейсбук Владимира Парасюка
Парасюк в своих высказываниях был не менее эмоциональным, чем Геращенко.
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Что ответил Парасюк
Если бы не огонь, сорванная брксчатка и просто человеческая отвага, то кто-то никогда бы не был замминистра или министром. Я хорошо помню, как в то время кто-то дрался до конца, а кто-то папочку за Аваковым носил и облизывал его,
– написал Парасюк.
Он добавил, что слезоточивый газ применяла полиция, а не протестующие. Кроме того, нацгвардейцев никто не бил и не жег. "А вот что касается "беркута", который был на Майдане и который вы не ликвидировали, то они всегда будут получать жесткую реакцию за свое присутствие", – добавил экс-нардеп.
Он также подчеркнул, что в обществе главным является общество, а не "домыслы, ложь и кодексы, написанные портновым".
Парасюк отметил, что протест в поддержку Сергея Стерненко 23 февраля в Киеве – самый толерантный митинг, который он видел.
"Активисты, возможно, и толкались, потому что хотели пройти к ОП, но когда полиция попадала в руки людей, то их просто отпускали и все это лишь вызывало смех", – пояснил он.
Парасюк также порекомендовал Геращенко "думать, что он пишет".
Заявление Геращенко
Комментируя протесты в Киеве 23 февраля, он призвал украинцев не нарушать закон во время митингов и отметил, что стражи порядка – тоже граждане Украины.
Геращенко отметил, что "у полицейских и нацгвардейцев также есть родители и дети, честь и достоинство". А протестующих назвал "парасюками".
Они (правоохранители – 24 канал) не заслуживают того, чтобы какой-то "парасюк" брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал,
– написал Геращенко.
И добавил, что это был не мирный протест, а "вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства".
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