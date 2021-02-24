Антон Геращенко эмоционально отреагировал на столкновения в Киеве из-за приговора Сергею Стерненко, упомянув активиста Евромайдана Владимира Парасюка. Бывший нардеп не тянул с ответом заместителю министра внутренних дел.

Парасюк в своих высказываниях был не менее эмоциональным, чем Геращенко.

Читайте также Вакханалия насилия: в МВД эмоционально отреагировали на столкновения из-за приговора Стерненко

Что ответил Парасюк

Если бы не огонь, сорванная брксчатка и просто человеческая отвага, то кто-то никогда бы не был замминистра или министром. Я хорошо помню, как в то время кто-то дрался до конца, а кто-то папочку за Аваковым носил и облизывал его,

– написал Парасюк.

Он добавил, что слезоточивый газ применяла полиция, а не протестующие. Кроме того, нацгвардейцев никто не бил и не жег. "А вот что касается "беркута", который был на Майдане и который вы не ликвидировали, то они всегда будут получать жесткую реакцию за свое присутствие", – добавил экс-нардеп.

Он также подчеркнул, что в обществе главным является общество, а не "домыслы, ложь и кодексы, написанные портновым".

Парасюк отметил, что протест в поддержку Сергея Стерненко 23 февраля в Киеве – самый толерантный митинг, который он видел.

"Активисты, возможно, и толкались, потому что хотели пройти к ОП, но когда полиция попадала в руки людей, то их просто отпускали и все это лишь вызывало смех", – пояснил он.

Парасюк также порекомендовал Геращенко "думать, что он пишет".

Справка! 21 февраля 2014 года Владимир Парасюк эмоционально выступил на сцене Майдана Независимости. Он заявил, что протестующие не пойдут на компромисс с Виктором Януковичем и готовы с оружием штурмовать резиденцию президента. После Революции Достоинства Парасюк участвовал в военных действиях на востоке страны. В 2014 году его избрали депутатом Верховной Рады.

Заявление Геращенко

Комментируя протесты в Киеве 23 февраля, он призвал украинцев не нарушать закон во время митингов и отметил, что стражи порядка – тоже граждане Украины.

Геращенко отметил, что "у полицейских и нацгвардейцев также есть родители и дети, честь и достоинство". А протестующих назвал "парасюками".

Они (правоохранители – 24 канал) не заслуживают того, чтобы какой-то "парасюк" брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал,

– написал Геращенко.

И добавил, что это был не мирный протест, а "вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства".

Обратите внимание! Приморский райсуд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения. После этого в примерно 20 украинских городах вспыхнули протесты.