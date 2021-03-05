Леонид Кравчук заявил, что если Россия и дальше будет блокировать переговоры и ситуация зайдет в тупик, то Украина попытается выйти из нее радикальными шагами. В то же время председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе не считает, что такими шагами будут силовые меры.

Об этом Кравчук заявил в эфире одного из телеканалов. Он отметил, что с стороны России в отношении переговоров по Донбассу нет никакого конструктива.

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Россия блокирует переговоры: что дальше

По его словам, российская сторона выполняет "какую-то странную роль, будто она наблюдатель, хотя ей такую ​​функцию никто не давал".

Если Россия будет настаивать на том, что она не сторона конфликта, и будет блокировать переговоры, то можно будет говорить, что ситуация в тупике и ее можно вывести из этого только радикальными шагами,

– отметил Кравчук.

Он также добавил, что украинская делегация готова к конкретным шагам на базе тех договоренностей, которые есть. Однако уточнил, что за ними прогресса нет.

"Россия не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, как есть или хуже, но не лучше", – пояснил Кравчук.

Радикальные методы не означают силовые

Глава украинской делегации отметил, что Украина будет просить действовать на базе тех договоренностей, которые есть, а искать другие варианты.

Я не думаю, что радикальные шаги – это силовые шаги. Мы будем искать другие договоренности. То есть признаем, что ситуация в тупике и что она должна быть изменена,

– считает политик.

Кравчук уточнил, что перемены должны базироваться на основе новых подходов и документов, которые нужно зафиксировать, а потом на их основе идти вперед.

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