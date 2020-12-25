Еще один житель Харькова набил себе тату в память о покойном Геннадии Кернесе. Счастливый владелец тату заметил, что Кернес – "лучший правитель города".

Мужчина также отметил, что "Кернес – в наших сердцах". Об этом сообщает телеграм-канал "Харків Life".

Актуально Спи, мой хороший, – гражданская жена Кернеса опубликовала видео с его похорон

Подскажите, как называется этот вирус,

– спрашивают модераторы телеграм-канала.

Тату с Кернесом вызвало в сети шквал критики. Люди оставляют много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"горе снесло кукуху";

"дебил, он и в Африке дебил!";

"Когда ты ноль, тебе приходится быть доской для объявлений".

Обратите внимание! Геннадий Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Его похоронили 23 декабря в Харькове. Подробнее читайте здесь.

Это уже не первый инцидент с тату, посвященным Кернесу. Евгений Ивашко ранее позировал в тиктоке с надписью на лице "Кернес жив". Однако к видео он добавил тэги "ор" и "прикол", поэтому пользователи сети усомнились в подлинности тату.

Еще один харьковчанин сделал татуировку с Кернесом: смотрите видео