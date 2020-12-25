"Горе снесло кукуху": еще один харьковчанин сделал татуировку с Кернесом – видео
Еще один житель Харькова набил себе тату в память о покойном Геннадии Кернесе. Счастливый владелец тату заметил, что Кернес – "лучший правитель города".
Мужчина также отметил, что "Кернес – в наших сердцах". Об этом сообщает телеграм-канал "Харків Life".
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Подскажите, как называется этот вирус,
– спрашивают модераторы телеграм-канала.
Тату с Кернесом вызвало в сети шквал критики. Люди оставляют много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "горе снесло кукуху";
- "дебил, он и в Африке дебил!";
- "Когда ты ноль, тебе приходится быть доской для объявлений".
Это уже не первый инцидент с тату, посвященным Кернесу. Евгений Ивашко ранее позировал в тиктоке с надписью на лице "Кернес жив". Однако к видео он добавил тэги "ор" и "прикол", поэтому пользователи сети усомнились в подлинности тату.
Еще один харьковчанин сделал татуировку с Кернесом: смотрите видео
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