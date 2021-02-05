Еще никому не удалось свергнуть такой фашистский режим, – российский журналист о восстании
В России люди выходят на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционера поддерживают тысячи людей. Впрочем, свергнуть путинский режим будет очень трудно, если вообще возможно.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко и добавил, что в России нет суда, зато есть силовики. Они сейчас и хозяйствуют в стране. Поэтому на решение суда касательно Навального не могут повлиять никакие международные специалисты.
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Многотысячная армия Навального – Яковенко о протестах в России
Протесты в России, избиения и собрания людей демонстрируют то, что ОМОН, Нацгвардия очень старательно формируют большую группу поддержки Навального, добавил эксперт. И пояснил, что тысячи людей, которые прошли автозаки и изоляторы и сотни тысяч убитых людей – это те, кто уже ничего не боится. По словам журналиста – это уже многотысячная армия Навального.
На вопрос журналистки, почему в Украине после избиения людей на Майдане на следующий день вышло гораздо больше граждан, а в России так не происходит, журналист ответил, что между режимом Януковича и Путина есть большая разница.
Я не знаю случаев в истории человечества, чтобы повалили такие тоталитарные фашистские режимы (как в России – 24 канал). И сейчас более 2 миллионов вооруженных "дуболомов", которые защищают путинский режим – это серьезно и это не сравнить с "Беркутом",
– считает Яковенко.
Что известно о протестах в России?23 января в России люди вышли на массовые протесты из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального. Силовики не только задерживали людей, но и применяли к ним грубую физическую силу. Среди задержанных был даже ребенок.
Чего добивается Путин
Российский журналист отметил, что сначала у Путина была цель не допустить приезда Навального в Россию. Кремль на это, безусловно, рассчитывал. Этим и создал серьезную проблему для Путина. Сейчас глава Кремля пытается удержаться у власти, а Навальный ему в этом мешает.
"Путин пытается уничтожить процесс, этим он и добавляет еще большую популярность Навальному и постоянно оказывает ему "трибуны", где тот убедительно разоблачает режим", – считает Яковенко.
Повлияет ли присутствие дипломатов
На заседание касательно Навального прибыли представители французского и британского посольств. Дипломат из Британии остался на процессе и отметил, что на это имеет право согласно законодательству. Впрочем, их присутствие никак не повлияет на отношение Кремля к оппозиционеру.
Однако эксперт считает, что в определенной степени они могут таки повлиять, если реализуется предложение многих руководителей стран мира – Навальный станет Нобелевским лауреатом премии мира.
"Это может повлиять на его судьбу – его по крайней мере не убьют. Это будет слишком даже для Путина", – заявил журналист.
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Смотрите видео: российский журналист о суде над Навальным и протестах в России
За что судят Навального
- 3 февраля Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С 3,5 лет оппозиционер пробудет в колонии общего режима 2 года 8 месяцев, поскольку некоторое время он уже был под домашним арестом.
- Уже 5 февраля его снова судят в Москве. Из СИЗО оппозиционера привезли для рассмотрения дела об оскорблении ветерана. Российскому правосудию не мешает работать даже приезд в этот день в столицу главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.
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