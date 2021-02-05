В России люди выходят на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционера поддерживают тысячи людей. Впрочем, свергнуть путинский режим будет очень трудно, если вообще возможно.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко и добавил, что в России нет суда, зато есть силовики. Они сейчас и хозяйствуют в стране. Поэтому на решение суда касательно Навального не могут повлиять никакие международные специалисты.

Внимание Навального снова судят в Москве: в чем суть нового дела

Многотысячная армия Навального – Яковенко о протестах в России

Протесты в России, избиения и собрания людей демонстрируют то, что ОМОН, Нацгвардия очень старательно формируют большую группу поддержки Навального, добавил эксперт. И пояснил, что тысячи людей, которые прошли автозаки и изоляторы и сотни тысяч убитых людей – это те, кто уже ничего не боится. По словам журналиста – это уже многотысячная армия Навального.

На вопрос журналистки, почему в Украине после избиения людей на Майдане на следующий день вышло гораздо больше граждан, а в России так не происходит, журналист ответил, что между режимом Януковича и Путина есть большая разница.

Я не знаю случаев в истории человечества, чтобы повалили такие тоталитарные фашистские режимы (как в России – 24 канал). И сейчас более 2 миллионов вооруженных "дуболомов", которые защищают путинский режим – это серьезно и это не сравнить с "Беркутом",

– считает Яковенко.

Чего добивается Путин

Российский журналист отметил, что сначала у Путина была цель не допустить приезда Навального в Россию. Кремль на это, безусловно, рассчитывал. Этим и создал серьезную проблему для Путина. Сейчас глава Кремля пытается удержаться у власти, а Навальный ему в этом мешает.

"Путин пытается уничтожить процесс, этим он и добавляет еще большую популярность Навальному и постоянно оказывает ему "трибуны", где тот убедительно разоблачает режим", – считает Яковенко.

Повлияет ли присутствие дипломатов

На заседание касательно Навального прибыли представители французского и британского посольств. Дипломат из Британии остался на процессе и отметил, что на это имеет право согласно законодательству. Впрочем, их присутствие никак не повлияет на отношение Кремля к оппозиционеру.

Однако эксперт считает, что в определенной степени они могут таки повлиять, если реализуется предложение многих руководителей стран мира – Навальный станет Нобелевским лауреатом премии мира.

"Это может повлиять на его судьбу – его по крайней мере не убьют. Это будет слишком даже для Путина", – заявил журналист.

Интересно В России задержанных протестующих заставили толкать автозак, потому что он заглох: видео

Смотрите видео: российский журналист о суде над Навальным и протестах в России

За что судят Навального