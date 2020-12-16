Указом президента Зеленского 15 декабря 901 женщина получила звание "Мать-героиня". Речь идет о женщинах, родивших или усыновивших 5 и более детей.

Еще 9 сотен женщин в Украине получили статус матери-героини

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря подписал указ 568/2020 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.

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Как указано в документе, звание "Мать-героиня" предоставили женщинам за:

Обеспечение образцового воспитания детей в семье.

Создание благоприятных условий для получения детьми образования.

Помощь в развитии творческих способностей детей.

Формирование у них высоких духовных и моральных качеств.

Таким образом отмечено 901 украинскую женщину:

Речь идет о многодетных матерях, воспитавших до 8 лет 5 и более детей, учитывая усыновленных.

К слову, ко Дню Матери 2020 года (10 мая) президент почетное звание "Мать-героиня" предоставил 678 украинским женщинам.

"Мать-героиня": что это за звание и какие оно дает преимущества

Почетное звание "Мать-героиня" в Украине предоставляют с 2004 года. Женщине, которая получает эту награду, вручают нагрудный знак и соответствующее удостоверение.

Отдельных льгот вместе со званием "Мать-героиня" государство не предоставляет, однако предоставляет одноразовую финансовую помощь в 22 700 гривен (такая сумма запланирована с декабря 2020 года, ранее она составляла 21 020 гривен с 1 января и 21 970 гривен с 1 июля).

Кроме того, законодательство предусматривает ряд льгот для матерей, родивших 5 и более детей и воспитавших их до 6 лет: