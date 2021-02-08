Ситуация обостряется: еще 3 водохранилища в Крыму на грани высыхания
Запасы воды в Крыму продолжают уменьшаться. Еще 3 водохранилища на территории полуострова в феврале 2021 года находятся на грани высыхания.
Источник:"Крым.Реалии"
О текущей ситуации с запасами крымских водохранилищ на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения рассказал глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
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Вода в Крыму: какая ситуация сейчас
По его словам, ситуация неутешительная – запасы продолжают снижаться.
Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7%, Партизанское – 14%, Аянское – 26%,
– заявил Баженов.
И добавил, что Аянское водохранилище настолько малое, что "серьезно эти запасы не воспринимают".
Что говорит местный Гидрометцентр
По данным январского мониторинга, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма природного стока на начало февраля составил 36,052 миллиона кубических метров. А это на 4,744 миллиона кубических метров больше, чем месяц назад и на 48,875 миллиона кубических метров меньше, чем в феврале 2020 года.
По информации подконтрольного России так называемого "министерства жилищно-коммунального хозяйства" Крыма, по состоянию на 1 февраля еще 3 водохранилища полуострова приближаются к "мертвому объему".
Данные из "Крым.Реалии"
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Что известно о вопросах воды в Крыму?До оккупации полуострова Украина обеспечивала до 85% его потребностей в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако с приходом оккупационных властей прекратила водоснабжение. С тех пор ситуация с водой в Крыму каждый раз ухудшается, водохранилища высыхают. Позиция украинской власти четкая: будет деоккупация Крыма – будет вода. Больше об этом читайте по ссылке.
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