Запасы воды в Крыму продолжают уменьшаться. Еще 3 водохранилища на территории полуострова в феврале 2021 года находятся на грани высыхания.

О текущей ситуации с запасами крымских водохранилищ на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения рассказал глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

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Вода в Крыму: какая ситуация сейчас

По его словам, ситуация неутешительная – запасы продолжают снижаться.

Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7%, Партизанское – 14%, Аянское – 26%,

– заявил Баженов.

И добавил, что Аянское водохранилище настолько малое, что "серьезно эти запасы не воспринимают".

Что говорит местный Гидрометцентр

По данным январского мониторинга, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма природного стока на начало февраля составил 36,052 миллиона кубических метров. А это на 4,744 миллиона кубических метров больше, чем месяц назад и на 48,875 миллиона кубических метров меньше, чем в феврале 2020 года.

По информации подконтрольного России так называемого "министерства жилищно-коммунального хозяйства" Крыма, по состоянию на 1 февраля еще 3 водохранилища полуострова приближаются к "мертвому объему".

Данные из "Крым.Реалии"

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