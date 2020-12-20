Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за появления нового штамма коронавируса. Остановят работу самолетов и поездов. Кроме того, въезд через Евротоннель под Ла-Маншем также будет заблокирован.

Члены ЕС обсудят меры реагирования на новый штамм COVID-19

Такое решение должны утвердить в ЕС уже на следующей неделе. Об этом сообщает Bild.

Актуально Агрессивный штамм COVID-19 в Великобритании: какие страны закрыли сообщение с Туманным Альбионом

Уже в понедельник, 21 декабря, страны ЕС обсудят меры совместного реагирования на распространение в мире нового штамма коронавируса. Его очаг обнаружили в Великобритании еще в сентябре 2020 года.

Представительство Германии в Совете ЕС пригласило страны-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR завтра утром на 11: 00,

– написал официальный представитель Комитета постпредов ЕС Себастьян Фишер в твиттере.

️The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours.

️ On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK . #Coronavirus — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 20, 2020

Между тем ряд стран уже остановил авиасообщение с Туманным Альбионом. Среди них – Австрия, Чехия, Бельгия, Италия, Германия, Литва и другие.

Что известно о новом штамме коронавируса

В ВОЗ заявили, что он не является более смертельнее чем классический коронавирус, однако передается быстрее.

Геном мутации коронавируса расшифровали еще в октябре.

Сейчас новый штамм коронавируса уже подтвердили в Дании, Австралии и Нидерландах.

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