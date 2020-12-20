Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Британией из-за нового штамма COVID-19, – СМИ
Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за появления нового штамма коронавируса. Остановят работу самолетов и поездов. Кроме того, въезд через Евротоннель под Ла-Маншем также будет заблокирован.
Члены ЕС обсудят меры реагирования на новый штамм COVID-19
Такое решение должны утвердить в ЕС уже на следующей неделе. Об этом сообщает Bild.
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Уже в понедельник, 21 декабря, страны ЕС обсудят меры совместного реагирования на распространение в мире нового штамма коронавируса. Его очаг обнаружили в Великобритании еще в сентябре 2020 года.
Представительство Германии в Совете ЕС пригласило страны-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR завтра утром на 11: 00,
– написал официальный представитель Комитета постпредов ЕС Себастьян Фишер в твиттере.
Между тем ряд стран уже остановил авиасообщение с Туманным Альбионом. Среди них – Австрия, Чехия, Бельгия, Италия, Германия, Литва и другие.
Что известно о новом штамме коронавируса
- В ВОЗ заявили, что он не является более смертельнее чем классический коронавирус, однако передается быстрее.
- Геном мутации коронавируса расшифровали еще в октябре.
- Сейчас новый штамм коронавируса уже подтвердили в Дании, Австралии и Нидерландах.
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