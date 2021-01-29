Тема вакцины была одним из пунктов встречи "Люблинского треугольника". Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в самом ЕС не все хорошо с поставками препаратов.

Источник: 24 канал

Дипломат добавил, что определенные шаги для поддержки по поставкам вакцин все же определили. Об этом министр Кулеба заявил на брифинге.

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Так министр прокомментировал возможную помощь со стороны стран Европейского союза с поставкой Украине вакцин от коронавируса.

Я могу сказать, что и сегодняшняя встреча, и мои предыдущие встречи с министрами стран Европейского союза показывают, что и в самом ЕС не все до конца хорошо с поставками вакцин,

– заявил Кулеба.

"Но мы сегодня наметили дополнительные шаги, которые мы можем сделать для того, чтобы поддерживать друг друга в вопросе поставок вакцин", – заявил Кулеба.

Вакцинация в Украине: что известно

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что вакцинация против COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, может, чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины.

Глава Минздрава Максим Степанов назвал точные категории людей, которых будут вакцинировать против коронавируса в Украине в первую очередь. Во время первого этапа в Украине вакцинируют 367 491 человека. Все эти граждане уже верифицированы.

Всего будет 5 этапов вакцинации, которые предусматривают бесплатный доступ к вакцине всем гражданам страны.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала