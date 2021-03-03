ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения
Послы 27 стран 3 марта согласились продлить санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Персональные санкции против него будут действовать минимум до 15 сентября 2021 года.
Источник:Твиттер Рикарда Йозвяка
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. В целом ЕС продлил санкции на полгода в отношении России за агрессию против Украины.
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Санкции продлили на полгода
Послы ЕС согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов хозяйствования на 6 месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Отдельным решением они также продлили санкции против Януковича и 7 других лиц из его окружения,
– написал Йозвяк.
В санкционном списке нет Арбузова и Табачника
Из санкционного списка ЕС, однако, изъяли двух соратников Януковича – бывшего министра образования Дмитрия Табачника и экс-премьера Сергея Арбузова. Именно они занимали должности в правительстве во время событий Революции Достоинства.
Коротко о деле против Виктора Януковича:
- Януковича уже осудили в Украине за государственную измену. Однако впоследствии Апелляционный суд Киева отменил ему заочный арест.
- Сам экс-президент находится в России, в Ростове-на-Дону. Москва на запросы украинских правоохранителей не отвечает, поэтому ни о каких следственных действиях и не говорится.
- В январе 2021 года беглецу объявили о новом подозрении – снова в государственной измене. Правда, на этот раз она касается подписания так называемых Харьковских соглашений в 2010 году.
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