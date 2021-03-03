Послы 27 стран 3 марта согласились продлить санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Персональные санкции против него будут действовать минимум до 15 сентября 2021 года.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. В целом ЕС продлил санкции на полгода в отношении России за агрессию против Украины.

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Санкции продлили на полгода

Послы ЕС согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов хозяйствования на 6 месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Отдельным решением они также продлили санкции против Януковича и 7 других лиц из его окружения,

– написал Йозвяк.

EU ambassadors agreed to extend the sanctions on 177 ppl and 48 entities for 6 months accused of undermining the territorial integrity of #Ukraine. In a separate decision they have also prolonged sanctions on Yanukovych + 7 others. Arbuzov & Tabachnyk de-listed. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 3, 2021

В санкционном списке нет Арбузова и Табачника

Из санкционного списка ЕС, однако, изъяли двух соратников Януковича – бывшего министра образования Дмитрия Табачника и экс-премьера Сергея Арбузова. Именно они занимали должности в правительстве во время событий Революции Достоинства.

Коротко о деле против Виктора Януковича: