Представительство Европейского союза в Украине отреагировало на дело осужденного активиста Сергея Стерненко. Надеются, что власть обеспечит справедливое судебное разбирательство дела.

В представительстве ЕС обратили внимание на приговор Стерненко и реакции общества, которые он вызвал.

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Что сказали в ЕС

Украинская власть должна обеспечить надлежащий процесс на следующих этапах судебного разбирательства. Кроме того, необходимо внедрить реформу судебной системы, которая обеспечит независимость и объективность. Следовательно доверие украинцев к судебным решениям улучшится.

Заметим, у Зеленского предлагают создать механизм, чтобы анализировать решения судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей. Говорят, что хотят сделать это в ответ на запрос общества на справедливость.

Приговор Стерненко: что нужно знать

Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам тюрьмы с конфискацией имущества. Такой срок получил и второй обвиняемый Руслан Демчук.

Дело касается похищения экс-депутата райсовета Сергея Щербича. Мужчины якобы заставляли его уйти с должности и хотели забрать у него 300 гривен.

Сам Стерненко назвал дело политизированным, потому что оно базируется лишь на показаниях Щербича.

После приговора в украинских городах вспыхнули массовые протесты. Наиболее неспокойно было на Банковой – около 40 человек пострадали.

Массовая акция протеста в Киеве состоялась также 27 февраля.