В ЕС призвали власть обеспечить надлежащее судебное рассмотрение дела Стерненко
Представительство Европейского союза в Украине отреагировало на дело осужденного активиста Сергея Стерненко. Надеются, что власть обеспечит справедливое судебное разбирательство дела.
Источник:"Радио Свобода"
В представительстве ЕС обратили внимание на приговор Стерненко и реакции общества, которые он вызвал.
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Что сказали в ЕС
- Украинская власть должна обеспечить надлежащий процесс на следующих этапах судебного разбирательства.
- Кроме того, необходимо внедрить реформу судебной системы, которая обеспечит независимость и объективность.
- Следовательно доверие украинцев к судебным решениям улучшится.
Заметим, у Зеленского предлагают создать механизм, чтобы анализировать решения судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей. Говорят, что хотят сделать это в ответ на запрос общества на справедливость.
Приговор Стерненко: что нужно знать
- Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам тюрьмы с конфискацией имущества. Такой срок получил и второй обвиняемый Руслан Демчук.
- Дело касается похищения экс-депутата райсовета Сергея Щербича. Мужчины якобы заставляли его уйти с должности и хотели забрать у него 300 гривен.
- Сам Стерненко назвал дело политизированным, потому что оно базируется лишь на показаниях Щербича.
- После приговора в украинских городах вспыхнули массовые протесты. Наиболее неспокойно было на Банковой – около 40 человек пострадали.
- Массовая акция протеста в Киеве состоялась также 27 февраля.
Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала
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