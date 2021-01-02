ЕС предоставил пограничникам технику для обустройства границы с Беларусью: фото
Украинские пограничники получили инженерную технику стоимостью 100 тысяч евро, которую используют для обустройства границы с Беларусью. Ее купили за деньги Европейского Союза.
Госпогранслужба получила помощь от ЕС
Пограничники двух отрядов получили по 1 трактору Landini 5-120 и по 1 измельчителю веток Rinieri TRK 200. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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Общая стоимость техники превышает 100 тысяч евро. Ее еще перед Новым годом пограничникам Житомирского и Луцкого отрядов предоставило общество Excelor Holding Group.
Помощь оказали согласно реализации совместного с Европейским Союзом проекта международной технической помощи,
– говорится в сообщении.
Технику используют для обеспечения безопасности и демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной.
В Госпогранслужбе отметили, что надлежащее инженерное обустройство государственной границы и прилегающей территории является одной из основных составляющих надежной его охраны.
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