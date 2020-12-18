В ЕС серьезно обеспокоены размещением в оккупированном Крыму ракет и самолетов, способных нести ядерные боеприпасы. Также там возмущены тем, что российские оккупанты на полуострове захватывают бывшие объекты хранения ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении ЕС относительно агрессии России против Украины и оккупации Крыма. Ее произнесли во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

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Мы также серьезно обеспокоены перемещением на территорию Украины передовых систем вооружения, включая самолеты и ракеты, способные нести ядерные боеприпасы, оружие и военнослужащих, а также незаконным захватом и установлением Россией контроля над бывшими объектами хранения ядерного оружия в Крыму,

– говорится в документе.

В ЕС также осудили милитаризацию Крыма Россией и присутствие ее войск на полуострове, "что противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины".

"Мы сожалеем по поводу наращивания сил и проведения российских военных учений в Черном и Азовском морях, что угрожает безопасности этого района и всего региона ОБСЕ", – заявили в ЕС.

Также в ЕС напомнили свою позицию относительно незаконного призыва жителей Крыма в российскую армию. Это противоречит международному праву.

Украинская миссия в ОБСЕ недавно сообщила, что в Крыму размещено 32,5 тысячи российских военных. В течение следующих 5 лет оккупанты планируют на 10 тысяч увеличить численность военных и в 1,5 – 2 раза количество вооружения и военной техники.