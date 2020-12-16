В ЕС разочарованы, что Рада не возобновила конкурсный отбор на госслужбу
Евросоюз разочарован решением Верховной Рады, которая не приняла возобновление конкурсов для назначений на государственную службу. В ЕС надеются, что украинские парламентарии вернутся к этому вопросу уже в январе 2021 года.
Конкурс для назначений на государственную службу является одной из реформ, которую поддерживают европарламентарии. Об этом на своей странице в твиттере написал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
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Разочарован тем, что Верховная Рада не приняла законопроект 3491, который возвращает набор сотрудников в органы государственного управления на основе заслуг + центральный элемент реформы государственного управления, которую поддерживает ЕС, в частности, с помощью макрофинансовой помощи,
– подчеркнул Маасикас.
Что известно о принятии законопроекта
- Соответствующий законопроект Рада приняла еще в июле 2020 года.
- Авторы законопроекта прогнозировали, что его принятие увеличит на государственных должностях количество профессионалов.
- Однако тогда президент Владимир Зеленский наложил на законопроект вето.
- Украинский лидер предложил изменить статью, которая позволяет увольнять госслужащих категории А в течение 4 месяцев после назначения руководителей соответствующих органов.
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