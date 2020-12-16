Евросоюз разочарован решением Верховной Рады, которая не приняла возобновление конкурсов для назначений на государственную службу. В ЕС надеются, что украинские парламентарии вернутся к этому вопросу уже в январе 2021 года.

Конкурс для назначений на государственную службу является одной из реформ, которую поддерживают европарламентарии. Об этом на своей странице в твиттере написал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

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Разочарован тем, что Верховная Рада не приняла законопроект 3491, который возвращает набор сотрудников в органы государственного управления на основе заслуг + центральный элемент реформы государственного управления, которую поддерживает ЕС, в частности, с помощью макрофинансовой помощи,

– подчеркнул Маасикас.

Что известно о принятии законопроекта