Дипломаты Евросоюза рассматривают возможность снять санкции с украинцев, которые могли быть причастными к нецелевому использованию украинских государственных средств. В частности, санкции могут снять с Александра Януковича, сына президента-беглеца.

Несколько дипломатов ЕС, которые знакомы с переговорами, рассказали – в санкционном списке есть "ряд слабых дел", которые могут быть обжалованы в суде Европейского Союза и в которых Украина не предоставила убедительных доказательств.

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Вопрос снятия санкций будут рассматривать и в отношении бывшего первого вице-премьера и экс-главы Нацбанка Украины Сергея Арбузова, а также:

бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко ;

; экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Активы экс-президента Украины Виктора Януковича, части его семьи и близкого окружения ЕС заморозил вскоре в феврале 2014 года – после Евромайдана.

Санкционный список сокращался после исков подсанкционных лиц в европейские суды.

Обратите внимание! В марте 2020 года Европейский Союз снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Кто остался под действием санкций

За незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением – под действием санкций ЕС, которые ввели в 2014 году, остались такие бывшие украинские чиновники как:

Виктор Янукович;

Виталий Захарченко:

Виктор и Артем Пшонки;

Виктор Ратушняк;

Сергей Курченко.

Санкции в отношении них продлены до 6 марта 2021 года. В то же время под действием ограничений пока остаются и Александр Янукович, Дмитрий Табачник, Александр Клименко и Сергей Арбузов.