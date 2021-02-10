ЕС может снять санкции с сына Януковича, Табачника и Арбузова – СМИ
Дипломаты Евросоюза рассматривают возможность снять санкции с украинцев, которые могли быть причастными к нецелевому использованию украинских государственных средств. В частности, санкции могут снять с Александра Януковича, сына президента-беглеца.
Источник:"Радио Свобода"
Несколько дипломатов ЕС, которые знакомы с переговорами, рассказали – в санкционном списке есть "ряд слабых дел", которые могут быть обжалованы в суде Европейского Союза и в которых Украина не предоставила убедительных доказательств.
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Вопрос снятия санкций будут рассматривать и в отношении бывшего первого вице-премьера и экс-главы Нацбанка Украины Сергея Арбузова, а также:
- бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко;
- экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Активы экс-президента Украины Виктора Януковича, части его семьи и близкого окружения ЕС заморозил вскоре в феврале 2014 года – после Евромайдана.
Санкционный список сокращался после исков подсанкционных лиц в европейские суды.
Кто остался под действием санкций
За незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением – под действием санкций ЕС, которые ввели в 2014 году, остались такие бывшие украинские чиновники как:
- Виктор Янукович;
- Виталий Захарченко:
- Виктор и Артем Пшонки;
- Виктор Ратушняк;
- Сергей Курченко.
Санкции в отношении них продлены до 6 марта 2021 года. В то же время под действием ограничений пока остаются и Александр Янукович, Дмитрий Табачник, Александр Клименко и Сергей Арбузов.
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