Президент Владимир Зеленский сообщил, что лично не против выйти из минских договоренностей. Однако Украина так просто этого сделать не может, ведь тогда Европа может отменить санкции для России и ОРДЛО.

Киев не может выйти из минских договоренностей в одностороннем порядке

Официальный Киев не может покинуть Минск в одностороннем порядке. Об этом глава государства рассказал в интервью изданию "Фокус".

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Считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично, я бы вышел,

– заявил Зеленский.

В переговорах нужно "становиться на ноги", – президент

Для продвижения в переговорном процессе по конфликту на Донбассе, отметил президент, нужно "становиться на ноги". Именно поэтому Украина заявила о своем несогласии с определенными моментами и предложили режим тишины.

Мы сделали, я считаю, многое из того, о чем договорились. Кроме обмена, мы открыли КПВВ "Счастье" и "Новотроицкое", больше строили дорог в Донецкой и Луганской областях. Чтобы та сторона видела, как мы относимся к нашим территориям,

– рассказал президент.

Следующим шагом, считает Зеленский, должна быть встреча глав государств в нормандском формате. Уже после этого начнут подготовку плана со всеми датами. Это президент Украины назвал "планом А". Что касается "плана Б", то гарант сказал, что о нем говорить рано, ведь "это больная и тонкая дипломатия".

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