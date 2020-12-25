ЕС может снять санкции с России, – Зеленский о последствиях выхода из минских договоренностей
Президент Владимир Зеленский сообщил, что лично не против выйти из минских договоренностей. Однако Украина так просто этого сделать не может, ведь тогда Европа может отменить санкции для России и ОРДЛО.
Киев не может выйти из минских договоренностей в одностороннем порядке
Официальный Киев не может покинуть Минск в одностороннем порядке. Об этом глава государства рассказал в интервью изданию "Фокус".
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Считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично, я бы вышел,
– заявил Зеленский.
В переговорах нужно "становиться на ноги", – президент
Для продвижения в переговорном процессе по конфликту на Донбассе, отметил президент, нужно "становиться на ноги". Именно поэтому Украина заявила о своем несогласии с определенными моментами и предложили режим тишины.
Мы сделали, я считаю, многое из того, о чем договорились. Кроме обмена, мы открыли КПВВ "Счастье" и "Новотроицкое", больше строили дорог в Донецкой и Луганской областях. Чтобы та сторона видела, как мы относимся к нашим территориям,
– рассказал президент.
Следующим шагом, считает Зеленский, должна быть встреча глав государств в нормандском формате. Уже после этого начнут подготовку плана со всеми датами. Это президент Украины назвал "планом А". Что касается "плана Б", то гарант сказал, что о нем говорить рано, ведь "это больная и тонкая дипломатия".
Какова ситуация в переговорном процессе по войне на Донбассе
- Несмотря на критику минских договоренностей, Украина не намерена выходить из переговорного процесса.
- Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила План совместных шагов по Донбассу. Его презентовал глава делегации Леонид Кравчук.
- Российская сторона пока тормозит процесс и не демонстрирует желания двигаться дальше.
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