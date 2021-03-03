Ермака допросили по делу вагнеровцев, – глава ГБР
Государственное бюро расследований продолжает расследование дела срыва спецоперации по задержанию членов ВПК "Вагнер" летом 2020 года. В его рамках следователи допросили руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
Источник:24 канал
Об этом исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев заявил во время доклада в Верховной Раде 3 марта.
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Как продвигается дело срыва задержания вагнеровцев
Следствие (по делу вагнеровцев – 24 канал) продолжается, в ближайшее время мы дадим результат,
– отметил Сухачев.
По его словам, в рамках расследования следователи допросили руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. "Следователи ведут постоянную работу по этому уголовному производству, в частности допросы лиц, которых вы отметили", – пояснил глава ГБР, отвечая на вопрос, когда по этому делу допросят Ермака.
Дело вагнеровцев: главное
- В конце июля 2020 года в санатории близ Минска задержали 33 российских граждан.
- Власти Беларуси подозревали их в подготовке беспорядков накануне выборов.
- В августе соцсети и некоторые СМИ писали, что российских боевиков на самом деле планировали задержать украинские спецслужбы.
- СБУ назвала сообщения об участии в спецоперации российским фейком и информационным вбросом.
- Впоследствии исследовательская поисковая сеть Bellingcat заявила, что займется расследованием провалившейся спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси.
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