Государственное бюро расследований продолжает расследование дела срыва спецоперации по задержанию членов ВПК "Вагнер" летом 2020 года. В его рамках следователи допросили руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев заявил во время доклада в Верховной Раде 3 марта.

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Как продвигается дело срыва задержания вагнеровцев

Следствие (по делу вагнеровцев – 24 канал) продолжается, в ближайшее время мы дадим результат,

– отметил Сухачев.

По его словам, в рамках расследования следователи допросили руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. "Следователи ведут постоянную работу по этому уголовному производству, в частности допросы лиц, которых вы отметили", – пояснил глава ГБР, отвечая на вопрос, когда по этому делу допросят Ермака.

Обратите внимание! Ранее Ермак заявил, что ОП готов к любым расследованиям, в том числе и журналистам Bellingcat, по делу о вагнеровцах. Глава Офиса Президента подчеркнул, что ему "нечего бояться и скрывать".

Дело вагнеровцев: главное