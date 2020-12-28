Встреча "нормандской четверки" может состояться до конца января, – Ермак
Саммит лидеров "нормандской четверки" могут провести до конца января. Пока нет определенности с датой встречи, но работа в нормандском формате происходит непрерывно.
Дату еще выбирают
Сейчас стороны обсуждают дату проведения саммита в нормандском формате. Об этом на встрече с прессой заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает 24 канал.
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Мы рассчитываем, что до конца января встреча на уровне политических советников состоится,
- сказал он.
Ермак добавил, что "работа в нормандском формате не прекращается ни на день".
Также он сообщил, что в начале 2021 года может начаться реализация двух договоренностей, достигнутых на уровне ТКГ. В частности, говорится о разведении войск на 4 участках линии соприкосновения и о разминировании на 19 участках.
Что еще сказал Ермак
- Говоря о ситуации с безопасностью на Донбассе, Ермак подчеркнул, что "от коронавируса умирает значительно больше людей, чем от военных действий".
- Также он отметил, что в 2020 году в украинские вузы вступили 2000 абитуриентов из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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