В 2020 президент Зеленский продолжал реформировать все ветви власти. Подводя итоги, 24 канал расскажет о важнейших назначениях года: как Ирина Венедиктова заменила сразу и Трубу, и Рябошапку, как Андрей Ермак возглавил ОПУ вместо Богдана, как кабинет Гончарука стал кабинетом Дениса Шмыгаля. Вспомним и другие важные в жизни Украины фамилии – Степанова, Пристайко, а также Тупицкого.

24 канал подводит итоги 2020 года . Один из них – самые громкие назначения на важнейшие должности в государстве . А таких было немало, да и вообще 2020 в истории Украины будет обозначен как безусловно тяжелый.

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Перестройка власти и попытки воплощать сложные реформы на фоне пандемии COVID-19.

Борьба со всплесками распространения коронавируса и за сохранение жизнеспособности системы здравоохранения.

Испытания экономическими неурядицами и отсутствие понимания того, каким будет завтрашний день.

Со всеми этими и другими вызовами столкнулись чиновники , которых новый Президент Украины Владимир Зеленский фактически "посылал на передовую".



Владимир Зеленский и его команда в 2020 году взялись реформировать государство / Фото ОП

Зима: перезагрузка ГБР и кардинальные изменения в ОПУ

Венедиктова пришла в ГБР

27 декабря еще 2019 года Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. А руководить ведомством в статусе временной исполняющей обязанности начала Ирина Венедиктова.

Почему и как так случилось, что уволили директора ГБР

24 декабря президент подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований Украины.

Его директор по условиям этого документа приобретал новые важные полномочия – в частности, отныне он мог единоличного принимать решения и обязан нести за них полную ответственность, как и за результаты работы Бюро в целом.

И если эти результаты будут неудовлетворительными, директора можно уволить.

Полномочия на тот момент действующего директора Трубы и его заместителей досрочно прекратили. Нового директора должны были бы выбрать на конкурсе, а до того исполнять его обязанности будет назначенный президентом временный управляющий.

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Что же в ГБР произошло на самом деле

Но на самом деле конкурс в 2020 году так и не провели . Весь год ГБР руководили исполняющие обязанности директора:

Ирина Венедиктова – до 17 марта 2020 (на эту должность она ушла из Верховной Рады, где была депутатом от "Слуги народа").

Александр Соколов – до сентября (заместителем директора стал в январе, до того работал в СБУ).

Алексей Сухачев – пока что руководит ГБР (заместителем директора он стал в августе 2020, ранее же работал в Службе внешней разведки).



Роман Труба ушел из ГБР после того, как Рада решила перезагрузить ведомство / Фото "Слово и дело"

Что такое ГБР и чем оно занимается? Государственное бюро расследований относится к системе правоохранительных органов Украины. Особенность его в том, что ГБР расследует уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и топовые госслужащие (от начальников главных управлений и до министров).



Закон Украины о ГБР вступил в силу 1 марта 2016. Но заработал новый орган только 27 ноября 2018. С тех пор Бюро постепенно взяло на себя от прокуратуры функцию досудебного следствия.

Скандалы в ГБР.



Бабиков и Янукович. В Государственном бюро расследований был еще один заместитель, который, по слухам, также должен был стать исполняющим обязанностей директора, и это вызвало в обществе волну возмущения. Речь идет об Александре Бабикове.



Дело в том, что Бабиков (он стал первым заместителем директора ГБР в декабре 2019, пройдя конкурсный отбор) ранее работал адвокатом в фирме, которая защищала в судах интересы Виктора Януковича. В итоге Бабикова таки уволили из ГБР – но только в ноябре 2020



Колесник и киберполиция. В начале 2020 года СМИ утверждали, что муж Ирины Венедиктов Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР. А в сентябре с Колесником возник новый скандал: журналисты узнали, что он уволился из киберполиции, получил 750 тысяч гривен помощи, а через 10 дней восстановился на работе.



Александр Бабиков – самая скандальная фигура в ГБР 2020 года / Фото "Радио Свобода"

Ермак возглавил Офис Президента

21 мая 2019 главой администрации президента Зеленского стал Андрей Богдан. Но менее чем за год, 11 февраля 2020, глава государства сменил человека на этом посту – Офис Президента возглавил Андрей Ермак.

Как и почему Ермак сменил Богдана

Андрей Ермак – близкий к Владимиру Зеленскому человек, его давний друг . Когда украинцы избрали Зеленского президентом, тот назначив Ермака своим помощником.

В целом в команде Зеленского Ермак отвечал за международное направление и сотрудничал с руководством фракции (Давидом Арахамией) и партии (Александром Корниенко).

СМИ часто называли Андрея Ермака "серым кардиналом" и приписывали ему чуть ли не наибольшее влияние на президента.

И вот за несколько месяцев до кардинальных изменений в ОПУ журналисты начали активно писать о конфликтах между двумя Андреями – Богданом и Ермаком – якобы из-за того, что у них очень разные характеры и взгляды на события в Украине.

Например, Богдан выступал за отставку Кличко с КГГА, а Ермак был против.

Биография Что надо знать об Андрее Ермаке – главе Офиса Президента Украины

В итоге Андрей Богдан уступил место в Офисе Президента Андрею Ермаку. Как впоследствии объяснил сам Зеленский, Богдана "испортила власть". А Ермаку президент полностью доверяет и считает, что квалификация того соответствует должности.

Андрей Ермак в 2020: пятерка самых популярных новостей на 24 канале



Андрей Ермак – соратник президента и глава его Офиса / Фото "Нового времени"

Откуда взялся и чем занимается Офис Президента? Офис Президента – это постоянный орган при главе государства, призванный помогать тому полноценно осуществлять свои конституционные полномочия (организационным, правовым, консультативным, информационным, экспертно-аналитическим и другими способами).



20 июня 2019 новый Президент Украины Владимир Зеленский реорганизовал Администрацию Президента в Офис Президента.

Скандалы в ОП .



"Пленки Ермака". 29 марта депутат из "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видео со скрытой камеры, на которых фигурировал брат Андрея Ермака Денис. Лерос утверждает, что Ермак продает государственные должности. Ермак в ответ назвал Лероса "инструментом врагов", а президент Зеленский и того больше – "аферистом".



Татаров и МВФ. В ноябре заместитель главы ОПУ Олег Татаров своим заявлением создал потенциальную угрозу получению Украиной денег от МВФ. Он назвал руководителя НАБУ Артема Сытника "корнем проблем в антикоррупционной политике государства", который, мол, не имеет морального права возглавлять ведомство.



Заявление приобрело дополнительный резонанс еще и потому, что фигура Тарарова далеко не однозначна: его назначение в ОП в августе вызвало волну критики в адрес Зеленского, ведь Татаров во время Революции Достоинства занимал высокие должности в МВД и оправдывал избиение "Беркутом" протестующих.

Весна: новая прокуратура и новое правительство

Венедиктова пришла в Офис генпрокурора

17 марта 2020 Офис генерального прокурора возглавила Ирина Венедиктова. Верховная Рада одобрила ее кандидатуру на внеочередном заседании по представлению Президента Украины Владимира Зеленского.

Почему и как Венедиктова перешла из ГБР в Офис генпрокурора

В команде Владимира Зеленского Ирина Венедиктова сделала стремительную карьеру .

Сначала о ней узнали как о советнице будущего президента по вопросам юридической и судебной реформ.

Затем она попала в Верховную Раду IX созыва по партийному списку "Слуги народа", в котором была третьим номером. В Раде Венедиктова стала председателем комитета по вопросам правовой политики.

А после этого неожиданно временно возглавила Государственное бюро расследований (27 декабря 2019).

И вот в марте Венедиктова возглавляет Офис генпрокурора (и стает первой женщиной в истории Украины на этом посту) – несмотря на то, что ранее президент Зеленский был уверен в Руслане Рябошапке и называл его "полностью своим человеком".

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Слухи об отставке Руслана Рябошапки с должности главы прокуратуры начали распространяться чуть ли не с начала 2020 года. Однако в ведомстве их активно опровергали. Сам Рябошапка неоднократно заявлял, что работает хорошо, и Зеленский никаких разговоров об изменении руководства Офиса Генпрокурора с ним не имел.

Но Рябошапку таки уволили, а Зеленский объяснил это так: специалист он хороший, но результата не показал, а потому "не должен занимать место".

Венедиктова в 2020: что больше всего читали о чиновнице украинцы на 24 канале



Ирина Венедиктова с Рады перешла в ГБР, но вскоре возглавила прокуратуру / Фото Офиса генпрокурора

Что такое Офис генпрокурора и каковы его основные фунции? Офис генерального прокурора до 2 января 2020 имел другое название – Генеральная прокуратура. Это высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом.



А именно: следит за соблюдением законов органами досудебного следствия, за ведением Единого реестра досудебных расследований, поддерживает государственные обвинения в судах, надзирает за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам и тому подобное.

Скандалы в Офисе генпрокурора .



Венедиктова и Стерненко. 4 апреля 2020 бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала объявить о подозрении в преступлении Сергею Стерненку (речь о производстве по нападению на активиста, когда один из нападавших погиб).



Венедиктова и дача. Журналисты "Схем" рассказали, что генпрокурорка платит втрое меньшую цену за аренду государственной резиденции, чем установленный официальными расчетами Государственного управления делами на 2020 год.



После обнародования этой инфопмации Венедиктова пообещала разобраться и доплатить разницу в случае необходимости, но никаких доплат так и не сделала . А сам факт переезда на государственную дачу глава Офиса генпрокурора объяснила "в ременной необходимостью" и "соображениями безопасности".

В Украине сменилось правительство

Денис Шмыгаль возглавил Кабинет Министров Украины – за такое решение проголосовал 291 депутат Верховной Рады 4 марта. Соответственно, правительство самого молодого премьера в истории Украины Алексея Гончарука ушло в отставку.

Как Денис Шмыгаль возглавил новый Кабмин

4 февраля 2020 Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Дополнительно он получил также должность вице-премьера .

Тогда Шмыгаль, видимо, еще не знал, что работать в правительстве Алексея Гончарука ему придется ровно месяц – до 4 марта.

Представляя нового руководителя министерства в Раде, тогдашний глава правительства Алексей Гончарук говорил, что Денис Шмыгаль очень хорошо проявил себя на посту председателя Ивано-Франковской ОГА.

Тогда же некоторые политики выразили мнение, что Шмыгаль через несколько месяцев заменит Гончарука на посту премьера, ибо тот собрал слишком много негатива. Но это произошло менее чем за несколько месяцев.

При рассмотрении в ВРУ вопроса о назначении Шмыгаля премьер-министром президент Зеленский отметил: предыдущее правительство "делало все возможное", но этого было мало, потому что "сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное".

Именно таким, по надеждами главы государства, должен стать Кабинет Министров под руководством Шмыгаля.

К теме Рада назначила новое правительство Шмыгаля: список министров

К слову, Шмыгаль не был единственной кандидатурой на замену Гончарукк. В СМИ фигурировали фамилии банкира Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, директора по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрия Витренко, а также главы МВД Арсена Авакова.

Чем запомнился Денис Шмыгаль 2020: пятерка самых популярных материалов на 24 канале



Денис Шмыгаль возглавил правительство как компромиссная фигура для почти всех депутатов "Слуги народа" / Фото КМУ

За что в Украине отвечает Кабинет Министров? Кабинет Министров Украины – это высший орган исполнительной власти. Он отвечает перед президентом и Верховной Радой. Кабмин (правительство) осуществляет оперативное управление государственными делами.



Имеются в виду вопросы экономические (бюджет, финансы), политические (иностранные дела, реинтеграция оккупированных территорий), социальные (правовая защита, соцвыплаты), правоохранительные и военные (МВД, Минобороны) и многие другие.

Скандалы в правительстве .



Стипендия Зеленскому. СМИ узнали, что 2 сентября Кабмин должен рассмотреть проект, которым выдающимся деятелям образования должны были назначить пожизненную стипендию. В перечне таких деятелей был и отец Зеленского. Вопрос сняли с рассмотрения, но он успел приобрести значительный общественный резонанс.



Шкарлет и плагиаты. В июне 2020 в научных работах Шкарлета нашли плагиат. Поэтому ряд ученых выступили против его возможного назначения на должность министра образования и науки. Более того, во многих городах страны прошли протесты против назначения Шкарлета.



Профильный комитет ВРУ не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета. В Раде решили даже не пробовать голосовать этот вопрос, поэтому правительство назначило Шкарлета заместителем министра и временно исполняющим обязанности министра.

В разгар коронакризиса Минздрав возглавил Степанов

30 марта 2020 на внеочередном заседании Верховной Рады голосовали за кандидатуру нового руководителя Минздоава. 246 депутатов поддержали Максима Степанова, который стал 4 человеком на этой должности за 7 месяцев.

Почему и как снова сменился глава Минздрава

МЗ длительное время возглавляла Ульяна Супрун в статусе исполняющей обязанностей. Но президент Зеленский не видел ее в правительстве, поэтому министерство возглавила Зоряна Скалецкая .

За короткое время из министерства Скалецкой 2 заместителей, руководители 2 ключевых государственных медучреждений – НСЗУ (Национальная служба здоровья) и Центра общественного здоровья – уволились со скандалами. Звучали заявления, что в министерстве решения принимают непрозрачно.

Также и Зеленский раскритиковал Скалецкую за непроведение медицинской реформы и провалы в коронавирусной коммуникации.

Поэтому после отставки Кабмина Гончарука Скалецкую в правительстве не оставили – вместо нее назначили Илью Емца . Но и у него работа, очевидно, не заладилась – о чем свидетельствуют рекордные 26 дней в должности.

Емец ушел (Шмыгаль объяснил, что тот профессионал, конечно, но сейчас страна требует быстрых действий), а на его место пришел Степанов – он пока и руководит МЗ уже 9 месяцев, хотя слухи и о его отставке возникают регулярно.

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В течение этого времени на Степанове в основном лежал груз противостояния распространению коронавируса. Впрочем, было ли оно успешным – сейчас сказать трудно.

С одной стороны, существенно выросло количество тестирований на COVID-19, количество коек для больных, Минздрав внедрял адаптивный карантин, карантин выходного дня и проводил много других мероприятий.

С другой – количество людей, которые в Украине переболели или болеют COVID-19 приближается к миллиону (по состоянию на конец 2020), тогда как в апреле (по состоянию на 30 число, когда Украина была на карантине 50 дней) больных было только 10 тысяч.

Максим Степанов в 2020: самые популярные статьи среди читателей 24 канала



Максим Степанов возглавил Минздрав и борьбу Украины с коронавирусом / Фото с фейсбука министра

Что такое Минздрав и чем он занимается? Министерство здравоохранения (МЗ, Минздрав) является частью правительства и главным органом исполнительной власти, который формирует и воплощает государственную политику в сфере здравоохранения.



Помимо прочего Минздрав занимается противодействием социально опасным заболеваниям, госполитикой в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств. А также должен обеспечивать санитарное и эпидемическое благополучие людей.

Скандалы в Минздраве .



Кризис в НСЗУ и медзакупках. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) создана в рамках медреформы, она распределяет все деньги на медицинские нужды, а это десятки миллиардов гривен. Но несмотря на важность этой структуры, проведенные конкурсы и собеседования главу НСЗУ так и не назначили. Также и государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", которое занимается закупкой лекарств и медсредств для украинцев, не в хороших отношениях с Минздравом. Среди последствий – скандал с медицинскими костюмами (ГП собиралось купить их по 242 гривны, но Минздрав провел свой конкурс, и решил костюмы приобрести за 488 гривен за штуку) и провал закупки лекарств для онкобольных, людей с ВИЧ и других. Надбавки в 300%. Чуть ли не самым гр омким и продолжительным скандалом в 2020 была эпопея с 300% надбавки к зарплатам медиков. До сих пор не понятно окончательно, как их выплачивают и выплачивают ли вообще.

Лето без громких назначений, но есть что вспомнить

Из министров в послы – Пристайко сменил работу

Президент Зеленский 20 июля назначил на должность посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко . По официальной информации, пойти на эту работу Пристайко выразил желание сам, а следовательно – и уйти из правительства.

Ранее он был главой МИД (в правительстве Гончарука), а затем – вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (уже в правительстве Шмыгаля).



Вадим Пристайко поехал представлять Украину в Великобританию / Фото ZUMAPRESS

Украинской разведкой начал управлять Буданов

Украинский разведчик Кирилл Буданов стал новым руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На этом посту он сменил Василия Бурбу.

Бурбу поблагодарили за "высокую эффективность и профессионализм", но, мол, теперь ведомство требует переформатирования для интенсификации работы.



Кирилл Буданов, глава украинской разведки, рядом с главой государства / Фото ОПГ

Политическая осень в Украине прошла под влиянием местных выборов, громкими назначениями во власти занимались украинцы – те, которые решили прийти на избирательные участки. Но это – тема для отдельной большой статьи.

Судьи КСУ выбрали управлять собой Тупицкого

И в конце – несколько слов о топовом назначении, которое произошло раньше, но "заявило о себе" именно в 2020 году. Речь о назначении Александра Тупицкого - то событие конца 2019 года, главой Конституционного Суда Украины он стал в сентябре. Однако тогда то прошло почти незаметно, а на ситуацию в Украине заметно повлияло именно в 2020.

Стоит знать Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы относительно КСУ

Дело в том, что судьи Конституционного Суда именно под руководством Александра Тупицкого приняли 27 октября 2020 года скандальное решение, которое фактически создало конституционный кризис в стране.

КСУ отменил уголовное наказание за незаконное обогащение, ложное декларирование или недекларирование доходов.

А также почти заблокировал работу НАПК (Нацагентства по предотвращению коррупции), право которого контролировать декларации чиновников и судей признано неконституционным.

По странному стечению обстоятельств это случилось как раз тогда, когда против нескольких судей КСУ активно велимсь производства в НАПК, а относительно самого Тупицкого возник серьезный вопрос – ведь он приобрел недвижимость в Крыму, которая в его декларации не указана.



Что следует знать о скандале вокруг Конституционного Суда / Инфографика 24 канала

Что такое КСУ и чем он занимается? Конституционный Суд Украины призван обеспечивать верховенство Конституции Украины. То есть, принимать решение о соответствии Основному Закону других законов или государственных актов.



КСУ имеет исключительное право на официальное толкование Конституции.