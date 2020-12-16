В этот список вошли те люди, которые впервые появились в медиа-пространстве в 2020 году, а также те, кто в течение года продемонстрировал себя с новой стороны.

Какие новые лица оказали наибольшее влияние на развитие событий в Украине и мире в 2020 году – читайте в материале 24 канала.

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Андрей Ермак



Глава ОП Андрей Ермак / Фото "Слово и дело"

Андрей Ермак стал одной из самых заметных персон, возникших в украинской большой политике.

До прихода в политику активно занимался бизнесом. Основал "Международную юридическую компанию", которая предоставляет услуги в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Является основателем продюсерской, дистрибьюторской и продакшн компании Garnet International Media Group. Среди фильмов, которые он продюсировал – "Сквот32", "Правило боя", украинско-словацкий фильма "Граница".

Член Международной организации юристов (IBA), член Ассоциации юристов Украины. Президент общественной организации Ассоциация предпринимателей города Киева. Член Украинской и Европейской киноакадемий.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины, Ермак стал советником Зеленского в вопросах международной политики. Постепенно его стали называть "главным переговорщиком Зеленского". В частности, именно Ермак сыграл ключевую роль в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки". Он возглавил группу по освобождению украинцев из российского плена, и привез из Москвы 35 украинских пленных и политзаключенных в сентябре 2019 года.

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11 февраля 2020 года был назначен руководителем Офиса Президента. По данным СМИ сейчас – он входит в круг лиц, имеющих наибольшее влияние на главу государства. За время пребывания на посту главы президентской канцелярии стал фигурантом нескольких громких скандалов.

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Бывший депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинял брата Ермака в "торговле государственными должностями" и опубликовал записи, которые должны были бы подтвердить его обвинения. Самого Ермака Лерос впоследствии обвинял в срыве операции по задержанию бойцов ЧВК "Вагнер", злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России. Впрочем, глава государства называет эти данные неподтвержденными.

Максим Степанов



Глава Минздрава Максим Степанов / Фото пресс-служба Минздрава

Это не совсем новое лицо на новой должности министра здравоохранения получило новую волну популярности. Если бы назначение Максима Степанова не совпало с началом пандемии коронавируса, ему бы наверняка не уделяли столько внимания. На должности председателя Одесской обладминистрации Степанов не был чересчур узнаваемым большинством украинцев. Но после того, как 30 марта 2020 года его назначили главой Минздрава, Степанов оказался в центре повышенного внимания СМИ и активистов. Что позволило более тщательно фиксировать все скандалы, в которых оказывался министр.

Самые громкие из них касались вопросов обеспечения и закупок. Обеспечение медиков специальными костюмами и средствами индивидуальной защиты для работы с больными COVID-19. Блокировка закупок лекарств за бюджетные средства для онкобольных детей, людей, живущих с ВИЧ, новорожденных с расстройствами дыхания. Обеспечение больниц кислородом для пациентов. Обеспечение украинских врачей, которые борются с COVID-19, обещанными надбавками к зарплатам. Скандал с назначением главы Национальной службы здоровья Украины, которая распределяет деньги на медицинские нужды.

С начала декабря в СМИ начала появляться информация, что в Минздраве возможны кадровые изменения. В частности сообщают, что конкретно вопрос отставки главы Минздрава Максима Степанова во фракции "Слуга народа" пока не обсуждали. Однако к деятельности министра у нардепов есть ряд вопросов.

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Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль / Фото пресс-служба Кабмина

Денис Шмыгаль пришел в большую политику из большого бизнеса, которому посвятил более 20 лет жизни (с многолетней перерывом ради госслужбы во Львовской области). Последнее место работы перед возвращением на госслужбу – структуры Рината Ахметова, в которые он пришел работать в 2017 году. Сначала занимал должность заместителя гендиректора компании ДТЭК "Западэнерго". В 2018 году стал директором Бурштынской ТЭС.

После президентских и парламентских выборов 2019 года Шмыгаль стал председателем Ивано-Франковской ОГА. С 4 февраля по 4 марта 2020 года был вице-премьер-министром, министром развития общин и территорий. С 4 марта 2020 года стал премьер-министром Украины.

После его назначения больше всего обсуждали два факта: возможную связь с Ахметовым и четыре вакантные должности министров в новом правительстве Шмыгаля. Вакантные должности впоследствии впопыхах закрыли. ЧТо до своих же связей с Ахметовым, то в интервью агентству "Укринформ" Шмыгаль заявил, что таких нет.

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Как пишут СМИ, сам премьер Шмыгаль весомым достижением своего правительства считает продолжение реформ. В первую очередь – реформу по децентрализации и реформу системы здравоохранения. Впрочем, эксперты не спешат с такими положительными оценками.

Хотя здесь есть важное замечание: правительство Шмыгаля трудно сравнивать с любым другим. Так как его назначение почти совпало по времени с карантином, то ассоциируется он преимущественно с коронавирусом и попытками справиться с его последствиями.

Ирина Венедиктова



Генпрокурор Ирина Венедиктова / Фото пресс-служба ГПУ

Ирина Венедиктова не совсем новое для украинца лицо. В 2015 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".

В 2019 году Венедиктова стала депутатом Верховной Рады IX созыва по списку "Слуги народа". Ее называли советником Зеленского по юридическим и судебным реформам. Временно возглавляла ГБР 27 декабря 2019 года.

Впрочем, в 2020 году – когда она стала первой женщиной на посту генерального прокурора Украины – она ​​заново себя презентовала.

Генпрокурором Венедиктову назначили 17 марта. На этой должности она больше запомнилась благодаря резонансным случаям. Как, например, в истории с делом, которое касалось одного из бывших командующих Национальной гвардии Украины. Его обвиняют в махинациях с недвижимостью для военных в домах "Укрбуда".

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Офис генпрокурора сознательно срывает расследование в отношении заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по этому делу. По их словам, генпрокурор сознательно "сменила процессуальных руководителей в уголовном производстве", из-за чего детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки сообщить Татарову о подозрении.

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Еще один резонансный случай касался подозрения нардепу Александру Юрченко, которого НАБУ считает причастным к получению взятки за внесение поправок в законопроект. В сентябре стало известно, что НАБУ разоблачило нардепа и его помощника, бюро даже опубликовало записи прослушки нардепа. В тот же день Юрченко объявил о выходе из фракции "Слуга народа". Однако Венедиктова заявила, что для объявления подозрения недостаточно доказательств. Правда, через несколько дней – после довольно настойчивых призывов НАБУ и активистов подписать подозрение – генпрокурор все же подписала проект подозрения депутату.

Камала Харрис



Камала Харрис / Фото: nytimes.com

Американский юрист и политик, член Демократической партии Камала Харрис в 2020 году была избрана вице-президентом США. И это историческое событие, потому что она – первая женщина, первая темнокожая, первая американка южноазиатского происхождения на этой должности. Вице-президент США – второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США. В случае смерти, отставки или отстранения президента США она становится полноценным президентом США.

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Камала Харрис родилась в Калифорнии в США; ее отец – иммигрант с Ямайки африканского происхождения, а мать была иммигранткой из Индии. Харрис начала свою карьеру в офисе окружного прокурора округа Аламеда. Там она занималась судебным преследованием по делам о сексуальном насилии над детьми. В 2003 году Харрис стала окружным прокурором Сан-Франциско, и после двух сроков пребывания была выбрана первой женщиной и первым темнокожим генеральным прокурором Калифорнии. Эту должность она занимала с 2011 по 2017 год. После этого она вышла на политическую сцену, став сенатором от штата Калифорния.

Для Украины важно, что Харрис последовательно осуждает российскую агрессию и публично обещает противостоять Путину.

Кроме того, в 2020 году Камала Харрис вместе с Джо Байденом стала "Человеком года" по версии журнала Time. И это первый случай в истории журнала, когда "Человеком года" стал вице-президент.

Свелана Тихановская



Светлана Тихановская / Фото tut.by

Об этом домохозяйке мы не узнали, если бы случай не превратил ее в политического деятеля. Жена белорусского оппозиционера и политического заключенного Сергея Тихановского после его ареста заявила, что будет баллотироваться вместо него на президентских выборах. И хотя ЦИК Беларуси в августе официально объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов, Тихановская скорее всего, набрала от 60 до 70% голосов избирателей.

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Именно с этого началась история белорусских акций протеста, на которых люди призывают к повторным выборам. За те несколько месяцев, которые прошли с момента их начала, силовики неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость при подавлении народных выступлений. При этом официальный Минск говорит лишь о трех погибших в результате жестоких действий против протестующих.

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Тихановская из-за давления властей была вынуждена покинуть Беларусь. Однако своей политической деятельности она не прекратила. 16 октября Беларусь объявила в международный розыск Тихановскую по статье о "призывах к свержению конституционного строя".

Сара Гилберт



Сара Гилберт / Фото University of Oxford, John Cairns, BBC

Глава исследовательской лаборатории Оксфордского университета Сара Гилберт, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира 2020 года по версии BBC.

Сара Гилберт всегда знала, что хочет работать в сфере медицинских исследований. Она получила степень по биологии в университете Восточной Англии, а затем защитила докторскую по биохимии. Долгое время занималась научно-исследовательской работой в сфере биотехнологий, где изучала производство лекарств в промышленных масштабах. Став научным сотрудником в Оксфордском университете, где занималась исследованиями в области генетики, изучала паразитов и способы борьбы с малярией.

В 1998 году Сара Гилберт родила тройню. Год спустя она начала преподавать в университете. По ее собственным воспоминаниям, ей было очень трудно совмещать работу и заботиться о трех недоношенных детях и это был огромный стресс.

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Сейчас детям Сары уже 21. Вдохновившись примером матери, они решили учиться на биохимиков. Их настолько заинтересовал проект Сары по разработке вакцины от коронавируса, что они решили принять участие в качестве волонтеров. После того как стало известно, что клинические испытания показали успешность оксфордской вакцины, ученая проснулась знаменитой.

Леся Литвинова



Леся Литвинова / Фото Facebook

Леся Литвинова – еще одно знакомое украинцам лицо, которое в 2020 году раскрылось с новой силой.

Шесть лет назад Леся Литвинова бросила карьеру режиссера телевидения и кино ради волонтерской деятельности. В 2014 году стала соучредителем центра помощи вынужденным переселенцам, расположившегося на Фроловской и благотворительного фонда "Свои". После этого она занималась помощью онкобольным. С началом первой волны эпидемии COVID-19 она с головой погрузилась в решение проблем людей, заболевших коронавирусом.

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Благотворительный фонд "Свои" консультирует пациентов и бесплатно предоставляет больным кислородные концентраторы и СиПАП – как домой, так и в больницу. Тем самым, заменяя своей помощью функции системы здравоохранения.

Кроме того, Литвинова возглавляет Общественный совет при Министерстве здравоохранения Украины. Именно она и сотрудники ее фонда объясняли главному санитарному врачу Виктору Ляшко, как выглядит коронавирусная реальность в Украине.

Анастасия Волкова



Анастасия Волкова / Фото spacetalent.org

Об Анастасии Волкову мы узнали благодаря списку 100 наиболее влиятельных и вдохновляющих женщин года по версии BBC. В 2020 году она вошла в этот список благодаря своему стартапу Flurosat.

Flurosat анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и на основе полученной информации советует фермерам, как лучше обращаться с урожаем. Сегодня сервисом, который работает по подписке, пользуются более тысячи компаний из 15 стран мира.

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Волкова получила первое высшее образование в Национальном авиационном университете в Киеве. Впоследствии получила магистра в Варшавском технологическом университете, а в 2015 году переехала в Австралию, чтобы заниматься наукой. В 2018 году она защитила докторскую диссертацию в местном Сиднейском университете, а впоследствии основала Flurosat.