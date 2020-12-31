В Офисе Президента считают, что решения относительно карантина в Украине были правильными. Кроме этого, власть и дальше не останавливается и работает над борьбой с пандемией COVID-19.

Карантин помог минимизировать уровень заболеваемости. Такое мнение высказал председатель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

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По словам Ермака, ученые подсчитали, что жесткий карантин весной и адаптивный летом помогли избежать масштабной трагедии. Если бы его не ввели – количество смертей от COVID-19 в Украине до конца 2020 года могло составить 125 – 145 тысяч.

Общие решения относительно карантина были правильными,

– сказал Ермак.

Он заверил, что к пандемии не были готовы даже самые мощные страны. Однако Украина, к счастью, имеет меньшую относительную смертность по сравнению с Великобританией, Францией или Италией.



Новые ограничения карантина / Инфографика 24 канала