Говорить о тупике невозможно, – Ермак рассказал, что не устраивает Россию в переговорах
Во время встречи советников "нормандской четверки", состоявшейся 12 января в Берлине, стороны не нашли окончательных решений в вопросе войны на Донбассе. Несмотря на это, Андрей Ермак отметил, что переговоры не зашли в тупик.
Источник: НВ
По словам главы Офиса Президента, сам факт того, что эти переговоры идут, говорит о том, что диалог продолжается.
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Ермак объяснил, что сейчас идет обсуждение так называемых кластеров, которые предложила французская и немецкая стороны. На их базе впоследствии может появиться дорожная карта.
У нас есть свое видение, его поддерживают наши партнеры. Естественно, это вызывает многочисленные споры и дискуссии со стороны представителей России. Один из вопросов: кто является представителем территорий, как это записано в Минских соглашениях,
– добавил глава ОП.
Как заявил Ермак, Украина считает представителями территорий людей, которые были вынуждены уехать после оккупации отдельных районов. И именно эти люди, по мнению Ермака, имеют полное право быть полномочными представителями.
Также глава ОП отметил, что говорить о тупике невозможно по той причине, что пошел уже почти седьмой месяц перемирия.
Заметим, что последняя встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоялась 27 января. Из-за пандемии коронавируса ее участники общались в формате видеоконференции.
Итоги встречи лидеров "нормандской четверки"
- Стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе.
- Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.
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