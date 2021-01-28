Во время встречи советников "нормандской четверки", состоявшейся 12 января в Берлине, стороны не нашли окончательных решений в вопросе войны на Донбассе. Несмотря на это, Андрей Ермак отметил, что переговоры не зашли в тупик.

Источник: НВ

По словам главы Офиса Президента, сам факт того, что эти переговоры идут, говорит о том, что диалог продолжается.

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Ермак объяснил, что сейчас идет обсуждение так называемых кластеров, которые предложила французская и немецкая стороны. На их базе впоследствии может появиться дорожная карта.

У нас есть свое видение, его поддерживают наши партнеры. Естественно, это вызывает многочисленные споры и дискуссии со стороны представителей России. Один из вопросов: кто является представителем территорий, как это записано в Минских соглашениях,

– добавил глава ОП.

Как заявил Ермак, Украина считает представителями территорий людей, которые были вынуждены уехать после оккупации отдельных районов. И именно эти люди, по мнению Ермака, имеют полное право быть полномочными представителями.

Также глава ОП отметил, что говорить о тупике невозможно по той причине, что пошел уже почти седьмой месяц перемирия.

Обратите внимание! Новое перемирие на Донбассе продолжается с июля 2020 года. Однако пророссийские боевики регулярно обстреливают наши позиции. Обычно обстрелы имеют провокационный характер, оккупанты хотят спровоцировать наших бойцов на огонь. Чтобы потом обвинить Украину в срыве договоренностей.

Заметим, что последняя встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоялась 27 января. Из-за пандемии коронавируса ее участники общались в формате видеоконференции.

Итоги встречи лидеров "нормандской четверки"

Стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе.

Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

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