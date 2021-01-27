Ермак снова представил Украину на нормандской встрече: детали
Состоялась очередная встреча советников лидеров "нормандской четверки". Участие в мероприятии принял и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Источник: Офис Президента Украины
Встреча советников нормандских лидеров состоялась 27 января. Из-за пандемии коронавируса ее участники общались в формате видеоконференции.
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Итоги встречи лидеров "нормандской четверки"
- Стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе.
- Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.
Последняя встреча советников лидеров нормандской четверки состоялась 12 января в Берлине: главное
- Мероприятие длилось больше 6 часов.
- Украину там представлял также Андрей Ермак.
- Стороны обсуждали вопросы выполнения договоренностей саммита в Париже, а также имплементации выполнения Минских договоренностей.
- Все стороны подчеркнули приверженность к продолжению режима прекращения огня.
- По словам Ермака, это был "непростой, но конструктивный и содержательный диалог".
- В нормандский формат входят Украина, Франция, Германия и Россия.
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