Андрей Ермак призвал послов G7 и ЕС поддержать Украину в ее стремлении вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе. С такой просьбой руководитель Офиса Президента Украины обратился во время встречи, которая состоялась в режиме видеоконференции.

Главное внимание было уделено именно ситуации безопасности на оккупированном Россией Донбассе. Андрей Ермак проинформировал послов об итогах видеоконференции политических советников лидеров государств "нормандской четверки", которая состоялась 18 марта.

Больше об этом На встрече в нормандском формате обсудили восстановление "тишины" на Донбассе

О перемирии на Донбассе

Ермак отметил, что российская сторона не поддержала украинские инициативы. Также оккупанты отказались от проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ, что предлагала украинская сторона.

По словам Андрея Ермака, украинская сторона готова в любое время к проведению дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к обеспечению безусловного режима прекращения огня, чтобы затем двигаться дальше к установлению мира на Донбассе.

Кроме того, Ермак проинформировал послов о создании в Украине Центра по противодействию дезинформации, который вскоре начнет работу на базе Совета национальной безопасности и обороны.

Важно! Ключевой целью деятельности Центра будет противодействие российской пропаганде и дезинформации. Как ранее сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, желание сотрудничать с новосозданным органом уже изъявили партнеры из-за рубежа.

О погроме ОП

Комментируя инциденты, которые произошли во время массовой акции возле здания Офиса Президента 20 марта, Ермак заверил, что позиция Владимира Зеленского остается неизменной – все граждане Украины имеют беспрепятственное право на мирные акции, но то, что происходило, не является мирным протестом.

Люди, пришедшие на Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило, является абсолютно недопустимым для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевало свое право на свободу и независимость,

– отметил он.

Актуально Краска смоется, позор власти – никогда, – Стерненко написал новое письмо из СИЗО

Протесты в поддержку Сергея Стерненко: главное

Митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко состоялся 20 марта на Банковой. Митингующие действовали агрессивно и облили краской здание Офиса Президента.

На протестах под ОП правоохранители задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Впоследствии ему предъявили обвинение.

По предварительным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

В "Слуге народа" выразили возмущение действиями сторонников активиста и инициировали проведение внеочередного заседания, в котором должны принять участие силовики.

О борьбе с COVID-19

Андрей Ермак проинформировал послов стран G7 и ЕС о ситуации с борьбой против пандемии COVID-19, которая сейчас является непростой, как и во многих странах мира, но остается контролируемой. Он сообщил, что в Украине уже вакцинировали почти 112 тысяч граждан.

Вакцинация является чрезвычайно важной, поэтому мы делаем все, чтобы украинцы имели возможность получить необходимые прививки,

– подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Какова ситуация с COVID-19 в Украине