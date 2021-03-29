Глава ОП Андрей Ермак рассказал советнику Джозефа Байдена об эскалации на Донбассе и последние невосполнимые потери на фронте. Он отметил, что штаты могли бы активнее содействовать миру на Донбассе.

Андрей Ермак по телефону поговорил с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Речь зашла о войне на Донбассе, потерях последних дней и даже о вступлении Украины в НАТО.

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Разговор Ермака и Салливана: главное

Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную политику касательно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждения незаконной оккупации полуострова, а также поддержки нашей инициативы "Крымская платформа",

– сказал руководитель Офиса Президента.

Эскалация на Донбассе

Ермак рассказал собеседнику о ситуации с безопасностью на линии разграничения на Донбассе. Он отметил, что в последние недели увеличилось количество нарушений режима прекращения огня и количество погибших. "В прошлую пятницу, 26 марта, мы потеряли за один день четырех наших воинов", – отметил он.

Важно! 26 марта во время обстрела пророссийскими боевиками Шумов в Донецкой области погибли 4 бойца. Пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции наших защитников.

США могли бы сыграть более активную роль касательно Донбасса

Руководитель Офиса Главы государства добавил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе.

Поэтому поблагодарил за предоставление важной помощи в вопросах безопасности, которая способствует усилению обороноспособности Украины. Речь идет о поддержке реформы Вооруженных сил Украины, об усилении Военно-морских сил ВСУ.

Планы касательно НАТО

Ермак отметил, что благодаря поддержке США Украина уже получила статус Партнера с расширенными возможностями НАТО и рассчитывает на получение плана действий относительно членства в Альянсе.

Он отметил, что Украина остается форпостом демократического мира на востоке Европы и платит за это высокую цену, в частности теряя жизни лучших своих граждан.

О центре противодействия дезинформации и его руководителе

Американскому коллеге Ермак рассказал об инициативе Владимира Зеленского создать Центр противодействия дезинформации. Кстати, в ОП отметили: руководителя этого ведомства вскоре представят общественности.

Напомним Война с пропагандой: Зеленский подписал указ о создании Центра противодействия дезинформации

Реформы в Украине

Джейкоб Салливан отметил усилия Украины в проведении реформ. Он отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических, безопасных целей.

Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.

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