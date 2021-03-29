США могли бы действовать активнее для мира на Донбассе, – Ермак поговорил с советником Байдена
Глава ОП Андрей Ермак рассказал советнику Джозефа Байдена об эскалации на Донбассе и последние невосполнимые потери на фронте. Он отметил, что штаты могли бы активнее содействовать миру на Донбассе.
Источник:Офис Президента
Андрей Ермак по телефону поговорил с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Речь зашла о войне на Донбассе, потерях последних дней и даже о вступлении Украины в НАТО.
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Разговор Ермака и Салливана: главное
Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную политику касательно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждения незаконной оккупации полуострова, а также поддержки нашей инициативы "Крымская платформа",
– сказал руководитель Офиса Президента.
- Эскалация на Донбассе
Ермак рассказал собеседнику о ситуации с безопасностью на линии разграничения на Донбассе. Он отметил, что в последние недели увеличилось количество нарушений режима прекращения огня и количество погибших. "В прошлую пятницу, 26 марта, мы потеряли за один день четырех наших воинов", – отметил он.
- США могли бы сыграть более активную роль касательно Донбасса
Руководитель Офиса Главы государства добавил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе.
Поэтому поблагодарил за предоставление важной помощи в вопросах безопасности, которая способствует усилению обороноспособности Украины. Речь идет о поддержке реформы Вооруженных сил Украины, об усилении Военно-морских сил ВСУ.
- Планы касательно НАТО
Ермак отметил, что благодаря поддержке США Украина уже получила статус Партнера с расширенными возможностями НАТО и рассчитывает на получение плана действий относительно членства в Альянсе.
Он отметил, что Украина остается форпостом демократического мира на востоке Европы и платит за это высокую цену, в частности теряя жизни лучших своих граждан.
- О центре противодействия дезинформации и его руководителе
Американскому коллеге Ермак рассказал об инициативе Владимира Зеленского создать Центр противодействия дезинформации. Кстати, в ОП отметили: руководителя этого ведомства вскоре представят общественности.
Напомним Война с пропагандой: Зеленский подписал указ о создании Центра противодействия дезинформации
- Реформы в Украине
Джейкоб Салливан отметил усилия Украины в проведении реформ. Он отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических, безопасных целей.
Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.
США и Украина: последние новости
- К годовщине незаконного вторжения России в Украину – 26 февраля – на сайте Белого дома появилось объявление, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину.
- В заявлении Байден отметил, что США вместе с Украиной будут выступать против агрессии Кремля. А также делать все для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия.
- Впрочем, с момента инаугурации Байдена, между ним и Зеленским разговора до сих пор не произошло. А вот с Путиным Байден уже имел телефонные переговоры. Лидеры говорили о двусторонних отношениях и договорились продолжать контакты.
- Однако спустя некоторое время Байден сделал резонансное заявление, что "Путин – убийца и должен отвечать за свои поступки". В Кремле на это отреагировали резко, а сам Путин заявил, что хочет дебатов в прямом эфире с Байденом.
- Недавно Джозеф Байден дал первый брифинг на посту президента. К сожалению, об Украине и отношениях с Россией в нем так речь и не зашла.
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