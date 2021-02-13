Выполнить невозможно: Ермак объяснил позицию Украины относительно минских договоренностей
Минские соглашения почти невозможно выполнить – в той редакции, в которой их подписали. Но Украина делает и будет делать все возможное, чтобы со своей стороны их полностью соблюдать.
Источник:24 канал
Об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак говорил в ночь на 13 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.
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Будет ли выполнять Украина минские договоренности
Глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина и президент Зеленский неоднократно уверяли, что будут делать все возможное, чтобы придерживаться принципов, заложенных в минских договоренностях.
Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно,
– при этом заявил Андрей Ермак.
Что сейчас происходит в минском процессе
Ермак говорит, что есть прогресс в переговорах по ситуации на Донбассе. Но эти переговоры "идут очень медленно и сложно".
О поддержке международных партнеров
Украина смогла "поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны европейских партнеров – Германии и Франции". Важно и то, что на Донбассе побывали представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады, Швеции:
- "Нам важно, что они приехали, и воочию увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполняет свои обязательства".
О режиме прекращения огня
Ермак заверил, что на Донбассе "режим прекращения огня продолжается" – несмотря на провокации со стороны России и боевиков, "несравнимые с теми временами, когда режима не было".
Нельзя скрывать, что есть погибшие и раненые. Но если мы сравним цифры потерь, которые наша армия понесла за аналогичный период, например, год назад – то, безусловно, это в разы меньше,
– считает глава ОП.
О необходимых изменениях в минском процессе
Минский процесс, считает Андрей Ермак, нужно откорректировать – чтобы предоставить "импульс переговорам и спасти их".
- Ведь за 6 лет после подписания минских договоренностей "фактически ощутимых результатов нет".
О привлечении США к переговорам по Донбассу
Есть нормандский формат, в котором 4 стороны – Украина, Россия, Германия и Франция. Чтобы привлечь к этому формату кого-то еще, нужно согласие всех участников. Россия же, конечно, на такое не пойдет.
Однако Украина рассчитывает на поддержку США.
Я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий,
– подытожил Андрей Ермак.
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