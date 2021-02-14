Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказался относительно возможного объединения "Слуг народа" с другими политсилами в Верховной Раде. Хотя пока конкретных договоренностей нет, рассматривают вариант объединения с "Батькивщиной".

Мнение о возможности объединения с этой политсилой руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказал в эфире одного из телеканалов.

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Все возможно. Но возможно в каком контексте? Партия "Слуга народа" всегда открыта для объединения с теми политическими силами, которые поддерживают наш политический курс, курс президента, развитие Украины, нашу евроинтеграцию, поддерживают реформы, борьбу с коррупцией…,

– отметил Ермак.

Он предположил: если с теми или иными политическими силами удастся найти общий язык и видение реформ в стране, то почему бы не объединиться для общего блага. В то же время руководитель Ермак уточнил, что "о каких-то конкретных договоренностях речь пока не идет".

Согласно свежему рейтингу партий, опубликованному КМИС, "Батькивщина" входит в список 5 политсил, которые украинцы поддерживают больше всего. Так, если бы выборы состоялись в ближайшее время, "Батькивщину" поддержали бы 13,2% опрошенных.