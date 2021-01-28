В Офисе Президента уверяют, что никому не удастся испортить отношения между Украиной и США. Много сил как внутри страны, так и снаружи пытались рассорить государства, но им не удалось это сделать.

Источник: Интернет-представительство Президента Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина имела двухпартийную поддержку США, так будет и впредь.

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Причастных к провокациям накажут

Ермак отметил, что Киев против любых вмешательств как в дела другого государства, так и Украины.

По поручению президента Украины государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают,

– говорится в заявлении главы ОП.

Правоохранители уже возбудили дело

По словам Ермака, Государственное бюро расследований уже проводит расследование попыток вмешательства во внутренние дела Украины. Власти ожидают, что правоохранители смогут ответить на многие вопросы.

Об отношениях с США и американских санкциях

Ермак выразил надежду, чтобы сотрудничество с новой администрацией США вышло на совершенно новый качественный уровень.

Он также выразил позицию президентской фракции "Слуга народа" относительно американских санкций против нардепа Александра Дубинского.

"Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был детальный разговор", – сказал он.

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