Ермак договорился о регулярных консультациях с послами G20: фото
Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой двадцатки". Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно.
Источник:Офис Президента
Во время собрания он рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе. Встреча состоялась 10 марта в Офисе Президента.
Читайте также ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий по контролю режима тишины на Донбассе, – Ермак
Перемирие считали большим достижением
Глава ОП заявил, что в течение нескольких месяцев с начала введения режима прекращения огня на Донбассе – это было чрезвычайно большим достижением.
Андрей Ермак отметил, что за это время удалось сохранить жизни многих бойцов ВСУ. Однако с недавних пор режим тишины все чаще нарушается боевиками, из-за чего Украина теряет своих защитников.
Он подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня как принципиального условия для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах.
Для этого будут обсуждаться дополнительные меры для усиления контроля за режимом прекращения огня, в частности в рабочей группе по безопасности ТКГ.
Ермак поблагодарил партнеров
Глава Офиса Президента выразил благодарность партнерам Украины из "нормандской четверки" – Франции и Германии за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе.
Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств – участников нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта.
Ермак провел встречу с послами G20 / Фото Офиса Президента
Крымская платформа – рабочий инструмент
Андрей Ермак также проинформировал послов о проведении в Украине в преддверии 30-летия независимости учредительного саммита Крымской платформы, которую инициировал президент Владимир Зеленский.
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква добавил, что Крымская платформа, к участию в которой приглашены лидеры стран G20, является прежде всего инструментом для возвращения вопроса по Крыму в международную повестку дня.
Президент Владимир Зеленский хочет говорить о конкретных инструментах по деоккупации Крыма, защите прав людей, живущих на полуострове. Украина хочет представить рабочий инструмент, и мы очень активно работаем над разработкой этого инструмента круглосуточно,
– пояснил он.
Украина хочет расширить отношения с G20
Команда Владимира Зеленского с большой перспективой смотрит на расширение горизонтов взаимодействия со странами "Большой двадцатки". Говорится о:
- дипломатических;
- политических;
- экономических.
Андрей Ермак предложил рассмотреть возможности и новые варианты участия Украины в региональных форматах для большей интеграции с соседними европейскими государствами. А также наладить работу с соседями в Черном море на самом высоком уровне.
Украина может стать интересным рынком для иностранных инвестиций
Глава Офиса Президента добавил, что они хотят привлечь институциональных и частных инвесторов для того, чтобы Украина могла стать интересным рынком для иностранных инвестиций.
Мы будем осуществлять поездки и представлять Украину на всех континентах и будем рады, если вы сможете способствовать налаживанию контактов с вашими инвестиционными фондами и институтами финансового развития,
– подытожил глава ОП.
Поделиться новостью