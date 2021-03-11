Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой двадцатки". Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно.

Во время собрания он рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе. Встреча состоялась 10 марта в Офисе Президента.

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Перемирие считали большим достижением

Глава ОП заявил, что в течение нескольких месяцев с начала введения режима прекращения огня на Донбассе – это было чрезвычайно большим достижением.

Андрей Ермак отметил, что за это время удалось сохранить жизни многих бойцов ВСУ. Однако с недавних пор режим тишины все чаще нарушается боевиками, из-за чего Украина теряет своих защитников.

Он подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня как принципиального условия для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах.

Для этого будут обсуждаться дополнительные меры для усиления контроля за режимом прекращения огня, в частности в рабочей группе по безопасности ТКГ.

Ермак поблагодарил партнеров

Глава Офиса Президента выразил благодарность партнерам Украины из "нормандской четверки" – Франции и Германии за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе.

Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств – участников нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта.



Ермак провел встречу с послами G20 / Фото Офиса Президента

Крымская платформа – рабочий инструмент

Андрей Ермак также проинформировал послов о проведении в Украине в преддверии 30-летия независимости учредительного саммита Крымской платформы, которую инициировал президент Владимир Зеленский.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква добавил, что Крымская платформа, к участию в которой приглашены лидеры стран G20, является прежде всего инструментом для возвращения вопроса по Крыму в международную повестку дня.

Президент Владимир Зеленский хочет говорить о конкретных инструментах по деоккупации Крыма, защите прав людей, живущих на полуострове. Украина хочет представить рабочий инструмент, и мы очень активно работаем над разработкой этого инструмента круглосуточно,

– пояснил он.

Украина хочет расширить отношения с G20

Команда Владимира Зеленского с большой перспективой смотрит на расширение горизонтов взаимодействия со странами "Большой двадцатки". Говорится о:

дипломатических;

политических;

экономических.

Андрей Ермак предложил рассмотреть возможности и новые варианты участия Украины в региональных форматах для большей интеграции с соседними европейскими государствами. А также наладить работу с соседями в Черном море на самом высоком уровне.

Украина может стать интересным рынком для иностранных инвестиций

Глава Офиса Президента добавил, что они хотят привлечь институциональных и частных инвесторов для того, чтобы Украина могла стать интересным рынком для иностранных инвестиций.

Мы будем осуществлять поездки и представлять Украину на всех континентах и будем рады, если вы сможете способствовать налаживанию контактов с вашими инвестиционными фондами и институтами финансового развития,

– подытожил глава ОП.



Встреча с послами G20 в ОП / Фото Офиса Президента