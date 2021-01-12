В Берлине 12 января завершились переговоры советников "нормандской четверки". Встреча продолжалась более 6 часов, однако окончательных решений в вопросе войны на Донбассе найти не удалось.

Украинскую делегацию возглавлял руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

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Как Ермак оценил встречу

Глава ОП в комментарии "Укринформу" заявил, что в Берлине @состоялся непростой, но конструктивный и содержательный диалог".

Будем надеяться, что сделаем несколько следующих шагов уже на следующей неделе ... перерыв будет недолгим,

– подчеркнул Ермак.

Он проинформировал, что общение советников состоится 22 января во второй половине дня в режиме видеоконференции.

Ермак признал, что не может говорить о каких-то договоренностях. Глава ОП не стал раскрывать деталей переговоров, отметив, что "диалог продолжается, дискуссия продолжается".

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Позиция России

Представитель России заявил, что окончательных решений в вопросе найти не удалось.

Найти окончательные решения не удалось, договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта,

– сказал Козак.

Позиция Франции

Во французском МИД добавили, что Франция продолжает прилагать усилия в нормандском формате, чтобы установить прочный мир на Донбассе. Франция призывает все стороны добросовестно выполнять взятые на себя обязательства во время Парижского саммита 2019 года.

Мы призываем все стороны добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и продолжать конструктивные обсуждения повестки дня, согласованного на саммите,

– подчеркнули в ведомстве.

О чем говорили в Берлине

На переговорах в немецкой столице, которые длились чуть более 6 часов, в частности, обсуждался вопрос о выполнении договоренностей саммита в Париже, а также имплементации Минских договоренностей.

Все стороны подчеркнули приверженность к продлению режима прекращения огня.

Это пятая встреча в Берлине после саммита 9 декабря 2019 года в Париже. В нормандский формат входят Украина, Франция, Германия и Россия.

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