По состоянию на декабрь 2020 года согласованно 4 новых участка разведения сил на Донбассе. Однако информации о дате начала разведения пока нет.

Кроме того, пока неизвестно, о каких именно территориях идет речь. Согласование участков разведения анонсировал глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает "Новое время".

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Предварительно согласовано четыре точки разведения на линии соприкосновения на Донбасс,

– отметил Ермак.

Что известно о разведении сил на Донбассе

В ноябре 2020 года в Трехсторонней контактной группе рассказали, что сторонам удалось согласовать 4 новые точки разведения сил и средств в зоне боевых действий.

Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое – на Луганщине;

Григорьевка – в Донецкой области.

Обратите внимание! На Донбассе режим тишины действует с 27 июля 2020 года. Воины ВСУ придерживаются всех условий и не реагируют на провокации врага. В то же время российские боевики постоянно нарушают "тишину". Украинские воины заметили, что действия оккупантов становятся все более агрессивными. Подробнее читайте здесь.