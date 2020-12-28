Ермак анонсировал разведение сил на Донбассе сразу на 4 участках
По состоянию на декабрь 2020 года согласованно 4 новых участка разведения сил на Донбассе. Однако информации о дате начала разведения пока нет.
Кроме того, пока неизвестно, о каких именно территориях идет речь. Согласование участков разведения анонсировал глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает "Новое время".
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Предварительно согласовано четыре точки разведения на линии соприкосновения на Донбасс,
– отметил Ермак.
Что известно о разведении сил на Донбассе
В ноябре 2020 года в Трехсторонней контактной группе рассказали, что сторонам удалось согласовать 4 новые точки разведения сил и средств в зоне боевых действий.
- Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое – на Луганщине;
- Григорьевка – в Донецкой области.
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