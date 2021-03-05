Ермак анонсировал полную перезагрузку Конституционного Суда
Андрей Ермак считает, что обновление регламента работы и состава Конституционного Суда Украины может произойти очень скоро. Полная перезагрузка КСУ начнется со смены его руководителя.
Источник:24 канал
Глава Офиса Президента Андрей Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с "Европейским политическим центром" заявил, что судебная реформа идет в нормальном рабочем и конструктивном режиме.
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ОП о перезагрузке КСУ
Была команда президента. Он – драйвер судебной реформы. Вскоре мы сможем говорить о полной перезагрузке Конституционного Суда, которая, надеюсь, начнется со смены его руководителя, который полностью дискредитировал себя и свое ведомство,
– отметил Ермак.
По его словам, "на днях была представлена 3-летняя Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства, и Украина достигнет на этом пути успеха".
Ермак также напомнил, что "в Украине почти завершена реформа прокуратуры".
Почему говорят о перезагрузке КСУ
- 27 октября 2020 года Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного Кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Такое решение раскритиковали и украинское общество, и международные партнеры.
- 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе КСУ Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля.
- 29 декабря Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от должности главы КСУ, а в конце февраля 2021 года сделал это снова – до 28 марта.
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