Андрей Ермак считает, что обновление регламента работы и состава Конституционного Суда Украины может произойти очень скоро. Полная перезагрузка КСУ начнется со смены его руководителя.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с "Европейским политическим центром" заявил, что судебная реформа идет в нормальном рабочем и конструктивном режиме.

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ОП о перезагрузке КСУ

Была команда президента. Он – драйвер судебной реформы. Вскоре мы сможем говорить о полной перезагрузке Конституционного Суда, которая, надеюсь, начнется со смены его руководителя, который полностью дискредитировал себя и свое ведомство,

– отметил Ермак.

По его словам, "на днях была представлена ​​3-летняя Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства, и Украина достигнет на этом пути успеха".

Ермак также напомнил, что "в Украине почти завершена реформа прокуратуры".

Важно! Представители G7 призвали съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный Суд Украины. К вопросу советуют вернуться после установления прозрачных процессов отбора судей.

Почему говорят о перезагрузке КСУ

27 октября 2020 года Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного Кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Такое решение раскритиковали и украинское общество, и международные партнеры.

28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе КСУ Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от должности главы КСУ, а в конце февраля 2021 года сделал это снова – до 28 марта.



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