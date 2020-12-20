В Армении с 19 по 21 декабря объявили трехдневный траур по погибшим во время конфликта в Нагорном Карабахе. По этому случаю в столице страны Ереване в субботу прошел траурный марш, возглавил ходу премьер Никол Пашинян. Аналогичные мероприятия организовали и оппозиционные силы.

Память о погибших в Карабахе: детали марша во главе с Пашиняном

Шествие прошло от площади Республики до мемориального комплекса Ераблур. Участие в мероприятии приняли несколько сотен человек. На месте работали усиленные отряды полиции. Об этом сообщает ТАСС.

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Во время шествия некоторые участники марша скандировали в поддержку премьера. Однако Пашинян призвал их этого не делать.

Не надо оваций и речей, давайте шагать молча,

– обратился армянский премьер к своим сторонникам в начале марша.

Сторонники оппозиции также приняли участие в мероприятии. Матери погибших воинов перегородили дорогу в пантеон премьер-министру Николу Пашиняну и его сторонникам. Кричали: "Никол – предатель".

Несмотря на протесты, премьер все же сумел пройти к надгробиям и зажечь ладан. Никол Пашинян шел в сопровождении полицейских.

Траурное шествие в память о погибших в Карабахе едва не переросло в беспорядки: смотрите видео

Другие марши оппозиции

Армянские СМИ сообщают о еще как минимум 2 шествиях оппозиции в память о погибших в Карабахе. Одно из них было молчаливыи и прошло по маршруту от площади Свободы до храма святого Григория Просветителя в Ереване.

Среди участников мероприятия можно было увидеть председателя партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, лидера "Движения во имя спасения родины" Вазгена Манукяна, экс-директора Совета нацбезопасности, главы партии "Родина" Артура Ванецяна и других оппозиционеров.

Хода оппозиционеров в память о погибших в Карабахе: смотрите видео

Еще одна хода стартовала вечером от площади Гарегина Ндже до комплекса Ераблур. Участники этого мероприятия зажгли факелы. Также держали в руках свечи и лампадки. А уже на территории пантеона прочитали молитвы. Участие в марше приняли несколько тысяч сторонников оппозиции.

Факельное шествие в память о погибших в Карабахе: смотрите видео

Сколько людей погибло в Нагорном Карабахе

Министерство здравоохранения Армении подтвердило гибель 2 317 солдат в войне в Нагорном Карабахе.

В Министерстве обороны Азербайджана объявили о 2 783 погибших военнослужащих в войне в Карабахе. Еще более 100 военных пропали без вести.

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Что известно о ситуации в Нагорном Карабахе

Напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном длятся уже не одно десятилетие. Однако активные боевые действия возобновились в конце сентября 2020 года.

После мощного наступления в Карабахе Армения согласилась подписать соглашение о прекращении огня с Азербайджаном и Арменией.

В Армении подписание соглашения вызвало волну протестов, ведь шаг премьера Пашиняна восприняли как капитуляцию.

Зато в Азербайджане прошел парад победы. Пригласили на мероприятие и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

12 декабря 2020 года произошел первый случай нарушения режима прекращения огня с момента завершения конфликта. Это нарушение пока остается единственным.

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